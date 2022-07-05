偷買5張台積電「噴270萬GG了」！人妻崩潰：不敢跟老公說

▲台積電今日回彈6元，終場以446元作收。（圖／記者高兆麟攝）



網搜小組／劉維榛報導

「想賣又很煎熬。」一名人妻焦躁直呼，日前偷買5張台積電股票，等於她一口氣噴了270多萬元，如今慘虧40多萬，讓她非常崩潰，「因為沒辦法跟老公說，而且這股是我偷買的...只是想賺零用錢結果還被收割！」

一名女網友在臉書《匿名公社》4日崩潰表示，最近股票不給力，讓她每天心在淌血，「台積買在540元左右，現在跌到440元左右，想賣又很煎熬。」

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原PO接著說道，當初想藉機賺一筆私房錢，因此一口氣買了5張，無奈卻成為韭菜，「因為沒辦法跟老公說...而且這股是我偷買的，完全沒辦法跟老公說心酸...只是想賺零用錢結果還被收割！」

討拍文曝光後，釣出一票苦主回應，「我這邊買在650，有沒有安慰到妳」、「沒有急用就放著吧，真的結清才是負的」、「660的苦主飄過」、「只能放著，我也都住套房了」、「放心給他時間會漲到1000的」、「放心好了！還會來到3XX元」、「搞不好老公買比妳更多張呢」、「沒有急用，放著就好，APP砍掉，2、3年後妳就會多筆意外之財」、「我510買的，現在再點開也是心碎」。

▼連版主也安慰，自曝買到566元，甚至有朋友借錢買股票才更慘。（圖／翻攝匿名公社）



台積電（2330）法說會將在14日登場，外界也關注台積電將如何回應半導體雜音以及客戶砍單疑慮。關於今日股價波動，台積電今早盤股價大漲9.5元以449.5元開高後，一度上漲至451.5元，之後漲幅不斷收斂，截至上午10點28分，台積電股價正式翻黑，持股信心不足，惟午盤後見買盤湧入股價再度回到平盤以上， 終場以上漲6元、446作收。