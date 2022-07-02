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「騎Gogoro到加油站」店員眼神疑惑！真相曝光　網笑：我也遇過

▲▼ 。（圖／翻攝自爆FB廢公社）

▲原PO請外送員買汽油。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

相信大家都曾有過，車子沒有卡在馬路上的經驗，一名女網友表示，機車騎到一半突然熄火，原來是沒有油了，情急之下她立刻打開外送APP，點了一杯珍珠奶茶，備註寫著「珍奶請你喝，可以幫我買95汽油嗎？」好心的外送員便騎著電動車Gogoro替原PO買汽油，貼文曝光笑翻網友，「好奇加油站人員的表情」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，騎車騎到半路突然熄火，停在馬路邊尋求幫助，聰明的她立刻打開外送APP，點了一杯珍珠奶茶送到指定地點，並在備註上寫道「珍奶請你喝，可以麻煩你幫我買個95汽油嗎？我車沒油卡在路邊，麻煩你了，好心的外送員」。

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不久後，外送員真替她送來用寶特瓶裝著的汽油，讓她超感動，貼出照片感謝外送員。貼文曝光後，就有網友笑說，外送員是騎電動車，為了幫原PO，特地到加油站買汽油，真想知道加油站人員的比情，光是想到那個畫面就覺得好笑，「無視恥度的使命必達，可以交往了」。還有網友透露，「我經歷過，加油員還一臉疑惑看著我」。

其他網友則表示，「有時備註寫的態度也很重要，看到這個態度誰也會幫忙吧」、「神救援，說真的突發狀況算另類求救」、「如果當妳是帶把的時候，可就沒有這種『好康的』」、「原來還有這招，果然是高人」、「移動式加油站」、「外送真的是一個很好的App」。

▼外送員騎的是電動車。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆FB廢公社）

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