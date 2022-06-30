外送員車禍　消防員救援驚「是我們的餐！」網嘆太巧：順便取餐

▲新北市新莊區29日上午發生交通事故，消防人員趕抵後驚覺外送員正要前往他們分隊送餐。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者閔文昱、陳以昇／新北報導

新北市新莊區29日上午8點06分發生一起交通事故，一名鄭姓女外送員在送餐途中不幸遭後方機車追撞，當場倒地。警消獲報後馬上派員前往處理，結果正當救護員在包紮鄭女傷勢時，剛好看見一旁待送的餐點，一問之下竟得知餐點就是要送往他們消防分隊的早餐，直呼「這機率比中樂透還低」！

警方指出，鄭女29日上午帶著外送餐點準備要前往新莊區幸福東路7號，不料在行經思源路與復興路口時，遭到後方劉姓男騎士追撞，導致她摔地後牙齒鬆動，四肢也有擦挫傷，劉男則未受傷。

頭前分隊消防人員獲報趕抵後，連忙協助鄭女包紮傷口，並準備將她送往台北醫院就醫，結果這時救護人員發現，從外送箱掉出的餐點與分隊內隊員所點的早餐相似，一問之下才知道，鄭女正是要前往該分隊送餐，讓他直呼太巧了，本想直接把餐點帶回，但因外送平台機制，有其他外送員會前來支援，所以他們將鄭女送醫後，就直接返回分隊。

警方表示，雙方經酒測均無飲酒之情事，至於詳細事故原因還有待進一步調查釐清，同時也呼籲，行車應注意車前狀況，以維行車安全。

消息曝光後也在網路上掀起熱議，不少網友紛紛笑稱，「警消表示我不是來救你，我是來救食物的」、「救人順便取餐」、「可以按完成訂單了，記得拍警消」、「這樣警消會給好評還是負評」、「警消：請問…我的餐點沒事吧」、「少損失一筆，這樣也算送達了」、「自己的早餐自己救」、「直接面交」。

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