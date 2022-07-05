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確診患砍傷3護理師「重判12年6個月」　公會：感謝法官主持正義

▲▼陳時中6月2日前往雙和醫院探視受傷的護理師。（圖／翻攝自臉書／王必勝醫師）

▲衛福部長陳時中去年6月2日前往雙和醫院探視受傷的陳姓護理師。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者嚴云岑／綜合報導

去年5月衛生福利部雙和醫院洪姓病人持刀砍傷3名護理師案於7月1日宣判，洪男犯刑法殺人未遂罪及醫療法以強暴方法妨害執行醫療業務，而致醫事人員重傷罪，判處12年6個月有期徒刑。中華民國護理師公會全聯會表示，感謝法官主持正義，也希望醫院幫受傷護理師進行工作調整，讓她們恢復正常生活。

一名62歲洪姓確診男子2021年5月31日在雙和醫院11樓負壓隔離病房疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師。23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救；25歲陳姓護理師則是右手的4條韌帶、2條神經被砍斷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷。事發後衛福部長陳時中親赴醫院探視，也代總統蔡英文送上慰問金。

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檢方起訴指出，洪男去年5月31日因為確診新冠肺炎，住進雙和醫院，走出病房時遭到護理師制止，拿刀捅傷3名護理人員，刀刀針對要害，護理師胸腰腹部多處重傷，其中25歲陳姓護理師，右手更是韌帶斷裂、身心重創。

新北地方法院宣判後，中華民國護理師全聯會也於今（5）日發表立場，再次嚴厲譴責醫療暴力，也心疼3位護理師，經過一年的煎熬，不僅需面對漫長的復健，每次出庭，都要再次面對事發當時的情境，恐怖畫面歷歷在目，受創的心靈，再次遭受衝擊。

公會提到，新北地方法院在審理後，考量當時正值疫情嚴峻時期，護理人員冒著風險照顧確診者，卻被洪男以暴力手段對待，除了造成護理師身體受傷之外，精神傷害更是嚴重，無法以金錢彌補，因此將洪男依殺人未遂和《醫療法》，妨害其執行醫療業務、致醫事人員重傷罪，判處洪姓男子有期徒刑12年6月，還給護理人員公道。

公會再次強調，醫療法第24條及106條明定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。公會高度肯定新北地院對醫療暴力案件從重判刑，感謝法官嚴刑懲罰此類暴力行為，期待此判決能帶給民眾警惕。同時本會希望醫院考量受傷的護理師身心靈恢復狀況，妥善安排復健及後續工作調整，讓她們逐步回歸正常生活。

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