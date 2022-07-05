跌破萬時間變晚！陷平原期　沈政男揭原因：大家聽不進去了

記者陳俊宏／綜合報導

4日新增2萬3045例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，台北區（北北基宜）新增6341例，上周則是6620例，下降有限；如果台北區新增是5、6000例，全台怎麼可能跌破萬例？當然希望不要陷入平原期！而離開平原期的方法，就只有降低人流指數，不過現在看起來大家已經聽不進去了。

沈政男在臉書說，台北在3周前就是現在的高雄，也就是新增2700例左右，3周過去了，台北4日新增多少？跟高雄相差不多，約2000例左右，所以3周後的高雄新增會是多少？

沈政男指出，你放大到北北基桃宜，趨勢也是如此，也就是2、3周來，北部下降明顯趨緩，已經拉出了一條長長的尾巴；他上周說「台北要挑戰1000」，結果4日勉強降到了1900多（疾管署網站是2000出頭），這樣一來何時可以降到破千？

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▼人流指數上升。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男認為，4日全台新增必須跟上周一相比，過了7天降了多少？不到2成，這樣一來下周一會是多少？下下周一呢？到下下下周一，恐怕都不會跌破萬例啦，這只是周一，周二、周三破萬會更晚。

沈政男表示，指揮中心發言人莊人祥有說原因，一是人流指數上升了，二是新增降到一定程度，繼續下降就比較困難；第二點比較難理解，其實意思就是以現在的圍堵力道（已感染+疫苗覆蓋率+戴口罩），病毒沒辦法一天傳給5、6萬人，但要傳給2、3萬人就有空間了；至於人流指數，現在大眾運輸比起端午節前，已經上升15%了。

沈政男指出，他是最早預估跌破萬例時間，但也是最早告訴大家，有可能陷入平原期；新北這幾天重回新增最高，代表中南部處於快速下降，而新北來到了平原期，於是進入了第二次黃金交叉，接下來中南部很快就會進入平原期，跟北部一樣，屆時全台就會一起進入平原期。

▼沈政男畫出台北與高雄的新增曲線圖。（點圖可放大／翻攝沈政男臉書）



沈政男說，你看台北區（北北基宜）4日新增6341例，上周則是6620例，下降有限；如果台北區新增是5、6000例，全台怎麼可能跌破萬例？當然希望不要陷入平原期！而離開平原期的方法，就只有降低人流指數，不過現在看起來大家已經聽不進去了。

沈政男提到，有關BA.4／5，南非最新研究已經出來，也就是嚴重度略小於BA.1，部分原因當然是先前感染與疫苗覆蓋率之故，但即使扣掉這些因素，嚴重度仍然沒有大過BA.1；至於BA.4／5會掀起多大的疫情，國外先例看起來就是BA.1／2的4分之1到3分之1，因此在台灣不會衝上先前那樣的高峰啦！