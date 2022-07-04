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社會 社會焦點 保障人權

娘家整修...人妻護理師竟搭上裝潢老闆　互稱「客兄、愛妃」

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲自稱職業小三的護理師出軌裝潢公司老闆，挨告判賠10萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名護理師小莉（化名）因娘家整修認識裝潢公司老闆，兩人竟發展出婚外情，小莉以「骨科子瑜」的暱稱和老闆頻傳曖昧訊息，兩人以「客兄」、「親愛的」、「愛妃」、互稱，小莉還大喇喇的以「職業小三」、「賞鳥協會會員之一」自居，婚前也曾當過6年小三，吳姓老闆娘發現後跟蹤兩人，果然拍到牽手、接吻等的照片，老闆娘氣炸提告求償，法院判小莉應賠償10萬元。

判決指出，吳姓老闆娘和丈夫結婚7年，育有1女，2人共同經營室內裝修公司，去年7月間，小莉娘家因為房屋施工，而認識前去裝修的老闆，兩人竟從此天天互傳LINE訊息且通話甚久，小莉以「彭大海」、「骨科子瑜」等暱稱，稱老闆「親愛的」、「客兄」，老闆則叫小莉「愛妃」、「小三」，宛如熱戀情侶，而兩人的對話也被同步到公司的電腦上，吳姓老闆娘發現後，找了友人跟蹤，果然發現兩人共遊台南漁光島，而且還拍到牽手、親吻的相片，闆娘拿著對話和相片，告小莉侵害配偶權，求償20萬元。

法院審理時，小莉辯稱，當時娘家在裝修，她才和老闆密切聯繫，期間也感受到老闆對她有追求之意，言語上偶有騷擾、吃豆腐情事，她擔心如嚴厲拒絕將影響工程品質及進度，才假意配合，老闆稱她「愛妃」是因為自己愛殺價，且常要求加做其他工程，才取自「愛灰」之諧音，而她自稱「賞鳥協會會員之一」是指自己在醫院工作，必須支援泌尿科協助插管，兩人只是「打嘴砲、「講幹話」，並無超越男女份際。

老闆作證則坦承的確和小莉交往，才會有LINE的對話，而且當初是小莉主動，他原本擔心會被發現，但小莉說她是職業小三，在結婚之前就當了6 年的小三，所以不會留下證據，也承認兩人有親吻跟牽手等親密行為。

法官根據老闆的證詞和雙方對話、相片等證物，認定小莉的確損害吳姓老闆娘的配偶權，判小莉應賠償10萬元，全案可上訴。

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