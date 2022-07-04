指揮中心估疫情下降「樂觀」！2大原因「降的幅度有比較小」

▲指揮中心預估本土病例會降至2字頭，昨天卻新增超過3.2萬例。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞6月30日提到，全國各地下降情形一致，預估未來幾天維持3萬多例外，週末隨通報減少，將迎來單日2萬多例，但昨新增32567例，醫師沈政男直言下降力道趨緩，甚至已達極限。對於未來下降情形，指揮中心表示，下降樂觀，只是「暑假人流、週末就醫數少」，因此幅度不大。

莊人祥說，今天確診病例2萬初，上週一為2.8萬，每週一都是循環一個最低的數字，主要受到週末假期看診或病患不願意就醫等因素都有關，所以通常在週二記者會宣布個案會最高，關鍵就是假期沒有繼續看診的民眾。

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莊人祥表示，中南部疫情持續下降，先前第一波雙北、桃園和基隆等下降幅度會緩一點，尤其現在進入暑假，所以人流回升，目前降低幅度較小，未來整個疫情往下降還算樂觀，但需要民眾配合做好自己本分，疫情就會再持續下降。

莊人祥也提到，據觀察過去每週跟前一週相比，兩週下來大概下降8萬例左右，上週跟前一週相比只有差約5.9萬例，中間近2萬例落差，主要可能是個案數已降至約3萬例，而接下來在降的部分可能會有點抵抗力，觀察和「暑假人流」比較有關。

媒體追問疫情下降似乎來到停滯期，莊人祥強調，下降是樂觀的，但沒有像以前幅度這麼大。