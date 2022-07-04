　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮中心估疫情下降「樂觀」！2大原因「降的幅度有比較小」

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心預估本土病例會降至2字頭，昨天卻新增超過3.2萬例。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞6月30日提到，全國各地下降情形一致，預估未來幾天維持3萬多例外，週末隨通報減少，將迎來單日2萬多例，但昨新增32567例，醫師沈政男直言下降力道趨緩，甚至已達極限。對於未來下降情形，指揮中心表示，下降樂觀，只是「暑假人流、週末就醫數少」，因此幅度不大。

莊人祥說，今天確診病例2萬初，上週一為2.8萬，每週一都是循環一個最低的數字，主要受到週末假期看診或病患不願意就醫等因素都有關，所以通常在週二記者會宣布個案會最高，關鍵就是假期沒有繼續看診的民眾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，中南部疫情持續下降，先前第一波雙北、桃園和基隆等下降幅度會緩一點，尤其現在進入暑假，所以人流回升，目前降低幅度較小，未來整個疫情往下降還算樂觀，但需要民眾配合做好自己本分，疫情就會再持續下降。

莊人祥也提到，據觀察過去每週跟前一週相比，兩週下來大概下降8萬例左右，上週跟前一週相比只有差約5.9萬例，中間近2萬例落差，主要可能是個案數已降至約3萬例，而接下來在降的部分可能會有點抵抗力，觀察和「暑假人流」比較有關。

媒體追問疫情下降似乎來到停滯期，莊人祥強調，下降是樂觀的，但沒有像以前幅度這麼大。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
台積電第1年「薪水200萬」！離職率卻17.6%　工程師揭日
快訊／雨彈炸新北！新莊水淹過輪胎　五股成「路上水樂園」
美軍魚鷹機「降落歪掉」3死！失控瞬間曝光
快訊／國家警報響！2地防致災暴雨　18縣市豪大雨特報
打趴具俊曄、蕭亞軒！金曲獎「收視雙冠王」是她
快訊／雨彈來襲　「雙北」發一級淹水警戒！
正妹甜喊「老公」！他秒給1萬悲劇了　網見細節轟：精蟲衝腦
BA.5襲台「再上8萬高峰」？莊人祥認傳染力強　曝2招防堵
快訊／蔣淯安「生子後」添好運　勇奪T1年度MVP
驚悚畫面曝！單車男「橫式穿越車陣」慘遭撞飛身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投+472！醫院和住宿型長照機構今起開放陪探病　最多2訪2陪

快訊／台中1歲女娃確診　高燒42度呼吸衰竭腦炎死亡

工作半年「要扛不住了」快崩潰！他曝光通勤時間：長到受不了

暑假第4天！媽一轉頭見「毛孩穿新衣」照鏡子眼神死：什麼時候開學

「板橋吳小姐」確診狂吃霸王餐！外送哥神反擊　暗黑手法曝光

好市多衛生紙7月再漲24元　其他量販通路：未接獲漲價訊息

快訊／新北、桃園防致災暴雨！「國家警報響了」18縣市豪大雨特報

有輪胎突襲！阿伯腳一彎「ㄉㄨㄞ起來」淡定閃　神反應全驚呆

基隆+246！專責病房空床率63.9%　林右昌：疫情黑暗期將盡

屏東新增確診跌回千例以下　孩童康復後有6大症狀儘速就醫 　

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

南投+472！醫院和住宿型長照機構今起開放陪探病　最多2訪2陪

快訊／台中1歲女娃確診　高燒42度呼吸衰竭腦炎死亡

工作半年「要扛不住了」快崩潰！他曝光通勤時間：長到受不了

暑假第4天！媽一轉頭見「毛孩穿新衣」照鏡子眼神死：什麼時候開學

「板橋吳小姐」確診狂吃霸王餐！外送哥神反擊　暗黑手法曝光

好市多衛生紙7月再漲24元　其他量販通路：未接獲漲價訊息

快訊／新北、桃園防致災暴雨！「國家警報響了」18縣市豪大雨特報

有輪胎突襲！阿伯腳一彎「ㄉㄨㄞ起來」淡定閃　神反應全驚呆

基隆+246！專責病房空床率63.9%　林右昌：疫情黑暗期將盡

屏東新增確診跌回千例以下　孩童康復後有6大症狀儘速就醫 　

台積電地板價還沒到！分析師「給1神祕數字」：會持續加碼

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

僅2筆畫！男童「姓名超特殊」入學前爆紅　網笑：不怕罰寫了

黃捷看柯志恩首要政見反霸凌　狠酸：高雄人最大傷口就是韓粉霸凌

南投+472！醫院和住宿型長照機構今起開放陪探病　最多2訪2陪

業績差？網家執行長蔡凱文請辭　董事長詹宏志暫代職務

快訊／台中1歲女娃確診　高燒42度呼吸衰竭腦炎死亡

快訊／雨彈開炸新北！新莊水淹過輪胎　五股「路上水樂園」開張

恐怖鐵皮刀空中飛！　龍捲風襲擊工廠「秒解體」變廢墟

工作半年「要扛不住了」快崩潰！他曝光通勤時間：長到受不了

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

成功嶺爆256人確診！役男：晚上整個寢室都在咳

重機竟露「超粗生命線」！　3千人嚇壞

只有打這款疫苗　醫：顯著增加血栓發生

快訊／今增69死　本土+23045

文組妹求職「起薪28K」　輸給科大生傻眼

農曆六月六「天貺節」　午時曬太陽增健康

奶茶台語怎麼唸？一票苦主狂刷2字　正解曝

男友因豆花「1樣料」噴她！網讚：妳真幸運

媽檢查書包驚見「千軍萬馬圖」　網讚：孫武轉世

BA.5殺進日本！專家憂「1狀況」：台灣恐重新站上8萬例高峰

3縣市大雨！全台連下3天　恐又有擾動發展時間曝

更多熱門

相關新聞

北市明開放預約2.5萬劑Novavax疫苗

北市明開放預約2.5萬劑Novavax疫苗

首批Novavax疫苗於日前抵台，最快8日開放施打，第一波適用於18歲以上成人接種。台北市副市長蔡炳坤4日表示，台北市已準備約2.5萬劑量能，5、6日可透過疫苗系統預約，預計下週施打，而醫院門診則於8日開打。

確診勞保傷病給付「線上申辦」7大QA一次看　這2情況不適用

確診勞保傷病給付「線上申辦」7大QA一次看　這2情況不適用

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心本土病例陳時中羅一鈞莊人祥縣市分佈確診染疫2字頭

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面