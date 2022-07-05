亞馬遜姐認了YT廣告下太多！「不敢搜自己名字」1舉動網讚：大改觀

記者曾筠淇／綜合報導

「你知道這是什麼嗎？這個東西在亞馬遜......」，很多人都曾在YouTube上看過這支廣告，由於出現頻率太高，因此廣告主角Ellen Lin便被做成迷因、哏圖，被網友們大力調侃。對此，YouTube頻道「Men's Game玩物誌」便邀請Ellen Lin本尊親上火線回應。

被網友稱作「亞馬遜姐」的Ellen Lin在影片中先介紹自己，她之前曾在電玩遊戲公司裡面打工，2009年因遇到金融海嘯被裁員，2011年才和爸爸一起做電商，後來越做越好，她便想把成功經驗分享給需要的人。

至於為什麼廣告會這麼多？Ellen Lin坦言，「最近才發現好像是真的下太多了！」其實她以前只有將廣告下在臉書上，後來因為YouTube的廣告比較便宜，才開始投放在那上面。由於廣告成效很不錯，所以她起初認為廣告和影片沒有太大問題，直到最近的風波，她才驚覺不對勁。

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▲Ellen Lin不敢在Google上搜尋自己名字 。（圖／翻攝自YouTube／Men`s Game玩物誌）

Ellen Lin重新檢視過後，發現YouTube的廣告真的下太多了，且觸及的觀眾「好像有點偏掉了」，所以她這個月已經換了一家新的廣告投放公司。她透露廣告的TA（目標受眾）有分兩種，一是曾看過財經影片的人，二是搜尋過「網路兼職」等關鍵字的人，而在年齡上，主要設定在30歲至45歲左右。

Ellen Lin也老實說，她一直到上週才知道自己被做成迷因和哏圖，當時她正在夏威夷度假，本來想說事情過去就算了，怎料卻越演越烈，「我最近連在Google都不敢search（搜尋）我自己的名字！」

Ellen Lin也透露，她最擔心的其實就是家人和公司被騷擾，「我最想保護的其實是我的家人跟我公司的人，所以我感到非常的困擾」，而且一直到現在，她都還沒有完全調整好心情。

▲Ellen Lin稅繳到手軟。（圖／翻攝自YouTube／Men`s Game玩物誌）

話鋒一轉，Ellen Lin也提到她之前其實有看過影片底下的留言，發現很多人懷疑她真的有賺這麼多嗎？她回答，「當然有喔！每年稅都繳到手軟」，甚至讓她想搬到稅比較低的城市住。

該則影片曝光後，也被轉貼至Dcard上，不少網友留言討論，「她人感覺蠻好的，直率誠懇」、「其實蠻好笑的」、「看了她的影片有對她改觀了，但是拜託還是不要出現在我影片和其他社群廣告裡面」、「我覺得訪問得蠻不錯的欸，很好看啊！終於有關於她的第一手訪問」、「本人讓人有改觀的感覺」、「沒想到可以採訪到本人，個性很真誠、討喜」、「改觀+1，整體談吐都讓人很舒服」。

本文經「Men's Game玩物誌」授權引用

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