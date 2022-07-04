男友手放褲裡睡覺　她一看「在抓GG」！一票人笑歪認證：安全感

▲男友睡覺會抓著小兄弟。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

對男性來說，全身上下最為重視的部位之一就是「生殖器官」，一名女網友表示，跟男友同居不久，由於男友都比他早睡，有時候上床睡覺時，會看到男友手抓著小兄弟，因此好奇「男生都喜歡這樣抓嗎？」貼文一出，不少男生笑喊「我也會這樣」，表示這是一種安全感。

原PO在Dcard上發文，跟男友同居不久，因為對方比較早睡，通常她要上床時男友都已經睡著了，她也因此發現了一個有趣的狀況，「他睡著的時候手在褲子裡，看起來是抓雞抓到睡著」，不像是在清槍，感覺是抓著睡覺，男友這樣的舉動也讓她直呼好可愛，「這到底是在做什麼？大家的男友都這樣嗎？」

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貼文一出，掀起討論，「原來孵蛋還會被說可愛」、「對，我男友也會沒事就抓著」、「歷任男友也都會這樣，現在老公也是會這樣，都是說放在內褲裡比較有安全感」、「我弟從小就有這個習慣欸」、「男友就算沒睡覺，躺在床上他也時不時抓著，超可愛」。

▲不少男生直呼「我也會！」（示意圖／pexels）

不少男網友在底下留言，認為這是一種安全感，「聽說這樣會比較好睡，有安全的感覺」、「我也會欸，我一直以為是我的怪癖，就抓著有莫名的安心感」、「你不知道嗎，要是沒抓好，晚上就飛走了，找不回來怎麼辦」、「小時候媽媽都會說如果不乖、老鷹會把小雞叼走喲，所以！懂了嗎？男朋友不乖！要護好才不會被老鷹叼走」。

事實上，本站曾報導過《男性常把手放進褲襠內 原來有這3個原因》根據「Men’s Health」報導，這並非一個「故意」的行為，而是下意識的自然舉動。有這樣的舉動，其實主要有3個原因，分別是自我保護、降低壓力和為蛋蛋保暖。