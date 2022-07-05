男友開撩準岳母「想娶妳」！女友小劇場炸裂　網笑：該吃醋的是他

▲男友說想娶年輕時的媽媽。（示意圖／翻攝PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

情侶間開開玩笑，會讓相處更輕鬆有趣，不過開過頭，可能會造成反效果，一名女網友表示，男友與媽媽一直都很有話聊，每次男友來家裡，總是跟媽媽有說有笑，不過，某次男友跟媽媽聊天時，竟然脫口一句「如果我遇到年輕的妳，我一定會娶妳」，她在一旁聽到後，內心非常介意，不認為只是單純的玩笑話。

原PO在Dcard上發文，男友日前來家裡過夜，跟媽媽聊起年輕時的生活，「平時男友來我家，基本都是在跟我媽媽聊天比較多，我就在旁邊滑手機邊聽，不然就是靜靜的做我的事」，怎料男友突然說了一句「如果我遇到年輕的妳，我一定會娶妳，為什麼不能早點認識妳」。

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原PO當下內心出現問號，「我有聽錯嗎？」不過平時三人就很常開玩笑、或是開小黃腔，她也會開玩笑稱男友跟媽媽是情侶，但男友對媽媽說的那句話卻讓她耿耿於懷，「 所以對我沒這種想法嗎？是因為年輕時的我媽是他的理想型嗎？越想越不是滋味，但明明就是開玩笑，如果是你們能接受嗎？」

▲她非常介意男友說的話。（示意圖／記者李佳蓉攝）



貼文一出，有網友認為太超過，「阿姨我不想努力了」、「對對方的媽媽這樣講其實也蠻怪的」、「暫時把你媽跟男友分開一些」。有網友認為，玩笑開多了真的會出事，「我覺得妳開的那些玩笑非常不優，感情啊氣氛啊，都是人營造出來的，你為二位營造出這種關係真的不太好」。

不過，也有網友認為，是原PO想太多了，「年輕時的妳媽，其實是投射妳的意思，而且丈母娘本來就要巴結一下，不然怎麼抱得美人歸」、「說不定是稱讚阿姨，讓她開心而已」。也有網友笑回，「老婆、女兒同時被虧，求爸爸的心理陰影面積」、「爸爸應該比較生氣，搶女兒還搶老婆」、「太扯了，把爸爸放在哪裡」。