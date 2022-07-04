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女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」懷孕了　煎熬10個月劇情超展開

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO和女神嘿咻。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他有個喜歡已久的女神，但卻一直追求不到，直到對方分手後，主動約他旅拍，才讓雙方關係更進一步，甚至發生性關係。後來劇情超展開，讓一票網友全看傻。

這名男網友在Dcard上，以「我睡了我的女神」為題發文，提到他追求心目中的女神很久了，但對方卻像不沾鍋，總果斷拒絕他，後來女神更交了個外國男友。女神死會的這段時間，兩人還是常常聯繫，而正巧迷上攝影的他，也常請對方當他的練習對象。

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不過沒多久後，女神突然打電話說自己分手了，同時提出「旅拍」的要求。原PO得知當下立刻答應，兩人在路上也有說有笑，後來開了房間，並拿出準備好的紅酒讓女神進入狀況，對方將身上的衣服一件件脫掉，他則拚命按快門，最後更走進浴室拍攝。

▲▼溫泉,洗澡。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲兩人一起泡湯。（示意圖／取自Pakutaso）

進浴室之後，女神雖然背對著，但卻是全裸入湯，讓原PO只能亂按快門，好掩飾自己的不知所措，想不到女神這時竟邀約一起泡湯，讓他再也忍不住。原PO情不自禁的從背後抱住女神，眼看沒被拒絕，他便撫摸對方的胸，後來雙方更是牽手走到床上開始做壞壞的事。

事發一個月後，原PO突然接到女神電話，原來對方懷孕了，當時他心想自己雖然沒戴套，但應該有及時煞車，「不會那麼準吧？」掛斷電話後，他腦袋很亂，不知孩子到底是外國前男友還是他的，與此同時，電話再度響起，女神說要將孩子生下來，並與外國前男友復合。

▲女性性愛迷思（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女神後來與前男友復合了。（示意圖／取自Pixabay）

幾天後，女神果然與前男友復合了，且已經和對方的歐洲家人聯繫好。聞言，原PO超緊張，萬一孩子是黑髮、黑眼珠，那豈不就露餡了？這不安的情緒延續許久，一直到「十個月開獎」的時刻，確認孩子是藍眼睛，他才安全下莊。原PO最後也補充說道，女神婚後在家相夫教子，兩人都有自己的家庭，這祕密也就此埋藏在雙方心底。

貼文曝光後，引發底下網友熱議，「其實她早就知道中了歪國人的種，跟你打X只是為了怕歪國人不收還可以找你回收，但怕談判時間拖太久，到時候找你回收時間對不上，所以才跟你打一X先確保退路」、「不是你的也好啦，不然就算她跟你結婚你敢娶喔」。其中還有不少人質疑，「醒了沒」、「現在的幻想文章越來越厲害」、「故事寫得不錯喔」。

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