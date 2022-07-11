99元吃炸雞、呱呱包餐！頂呱呱最新「2大電子優惠券」來了

▲頂呱呱推生日慶優惠活動。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

呱粉們快收下！為慶祝48歲生日，繼連5天的「5隻原味雞腿下殺68折吃」後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」又悄悄公開最新優惠活動了，不僅祭出7大人氣點心統一價爽吃，最高下殺6折，加碼還有「99元點心組」，每一組合都內含2種炸物、1杯飲品，一路吃到8月26日，趕緊先筆記再說。

▲頂呱呱最新電子優惠券一共祭出2大優惠。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

頂呱呱最新「電子優惠券」開吃了，即日起至8月26日祭出「2大優惠」，其中，「7大品項均一價48元吃」是以周周推出1品項優惠為主，依序為地瓜薯條、甜甜包2份、辣味炸雞、脖子200g、大杯紅茶雪泥、原味炸雞及呱呱包，最高下殺6折，幫速食控省一波荷包。

而「99元點心組」則是用99元就能吃到小套餐，像是有原味炸雞+地瓜薯條+飲品1杯、阿勇雞塊+呱呱包+飲品1杯等共4種組合選擇，期間只要於門市出示電子優惠券就能享優惠，把握機會吃。

▲bb.q CHICKEN至7月31日前推出平日限定超殺優惠。（圖／業者提供）

另，韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」近日也推出平日限定優惠，即日起至7月31日祭出「買全炸雞系列送炸物3選1」，全炸雞系列含單一口味全雞、半半炸雞 、 雙味全雞、去骨炸雞及雞柳、雞翅、雞腿系列或套餐，炸物3選1則有炸薯條、炸地瓜薯條、甜心QQ球任選1份，全台限定12門市享優惠，包括慶城店、雙連店、南昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店及板橋板農店。

期間加碼還有「韓式披薩買1送1」，一共有3口味可任意搭配，包括辣年糕烤雞披薩、辣味海鮮披薩、柚香鮮蝦披薩，餐點依各店販售為主，只在慶城店、雙連店、南昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店共11店提供優惠，提醒以上2大優惠內用、外帶皆可用，每門市數量有限、送完為止。

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