陸總再會了！追思「500元鈔票」棒球隊陸永茂總教練　溫馨感人

▲中道中學與各界追思500元鈔票棒球隊陸永茂總教練。（圖／中道中學提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

帶領500元鈔票上的台東南王國小棒球隊，從宜蘭中道中學棒球隊總教練退休的陸永茂，5月下旬驟逝，享壽63歲，校方與各界為表思念之情，4日晚在羅東運動公園棒球場舉辦追思會。校長李偉敬說，中道青棒隊可說是陸總教練孕育而生的孩子，期間培育了許多職棒人才，榮耀了校方及宜蘭縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

500元鈔票棒球隊陸永茂總教練追恩會，4日晚在羅東運動公園棒球場舉辦，中道中學校長李偉敬追思說，陸永茂教練生前最著名的事蹟莫過於帶領500元鈔票上的台東南王國小棒球隊，於關懷盃多次拿下全國冠軍，更數度於美國小馬聯盟世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍。

除南王國小之外，陸永茂教練也曾任職宜蘭縣中道中學棒球隊總教練一職，於19年的青棒執教期間培育出多名國內外好手，包括林晨樺、鄧志偉、林國民、陳煥揚、林明杰等。其中陸永茂教練更是從黑社會手中將鄧志偉拉回正途，其為人師長之情操令人敬佩。

而在球場上，陸總教練專注嚴謹、球員都怕；但在同事眼中，卻是幽默風趣、善解人意、人人都愛。這樣的陸總教練、熟悉的稱呼小陸教練，都讓中道棒球隊的歷屆學長學弟、與陸總教練的親友同事們們，都深深感受到陸總教練的真、善、美。