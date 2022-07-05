　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸總再會了！追思「500元鈔票」棒球隊陸永茂總教練　溫馨感人

▲▼中道中學與各界追恩500元鈔票棒球隊陸永茂總教練。（圖／中道中學提供，下同）

▲中道中學與各界追思500元鈔票棒球隊陸永茂總教練。（圖／中道中學提供，下同

記者游芳男／宜蘭報導

帶領500元鈔票上的台東南王國小棒球隊，從宜蘭中道中學棒球隊總教練退休的陸永茂，5月下旬驟逝，享壽63歲，校方與各界為表思念之情，4日晚在羅東運動公園棒球場舉辦追思會。校長李偉敬說，中道青棒隊可說是陸總教練孕育而生的孩子，期間培育了許多職棒人才，榮耀了校方及宜蘭縣。

▲▼中道中學與各界追恩500元鈔票棒球隊陸永茂總教練。（圖／中道中學提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中道中學與各界追恩500元鈔票棒球隊陸永茂總教練。（圖／中道中學提供，下同）

500元鈔票棒球隊陸永茂總教練追恩會，4日晚在羅東運動公園棒球場舉辦，中道中學校長李偉敬追思說，陸永茂教練生前最著名的事蹟莫過於帶領500元鈔票上的台東南王國小棒球隊，於關懷盃多次拿下全國冠軍，更數度於美國小馬聯盟世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍。

除南王國小之外，陸永茂教練也曾任職宜蘭縣中道中學棒球隊總教練一職，於19年的青棒執教期間培育出多名國內外好手，包括林晨樺、鄧志偉、林國民、陳煥揚、林明杰等。其中陸永茂教練更是從黑社會手中將鄧志偉拉回正途，其為人師長之情操令人敬佩。

而在球場上，陸總教練專注嚴謹、球員都怕；但在同事眼中，卻是幽默風趣、善解人意、人人都愛。這樣的陸總教練、熟悉的稱呼小陸教練，都讓中道棒球隊的歷屆學長學弟、與陸總教練的親友同事們們，都深深感受到陸總教練的真、善、美。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
朱俐靜「一張照」抓包12年男友劈腿　自責：怎把日子過成這樣
弘光科大女廁躲持刀噁男！　女被逼摸胸反抗遭砍傷
快訊／趙小僑生了！剖腹產娃「母女平安」
快訊／政院高官被爆「偷人妻」！　行政院回應
朱俐靜癌逝！他示警：7風險因子「必復發」　開燈睡覺也NG
他一看傻眼！林智堅碩論涉抄襲　竟「8、9頁大規模雷同」
女主播患乳癌　醫問「最近忙嗎」藏深意：別忽略身體每個變化
猴痘出現兒童首例！病毒「12倍速」突變　專家示警：代誌大條

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

速食明星隊！他集齊「5大本體」完美一餐　眾人高潮：非常認可

男友開撩準岳母「想娶妳」！女友小劇場炸裂　網笑：該吃醋的是他

陸總再會了！追思「500元鈔票」棒球隊陸永茂總教練　溫馨感人

50元可買百元商品！高雄12市集「半價銅板購」　時間品項一次看

朱俐靜乳癌逝！他示警：有7風險因子「癌症必復發」　開燈睡覺也NG

Novavax即起預約！QA教你1招「最快打到疫苗」　1到4劑都能接種

「10年沒有一次倒出完整豆腐」他崩潰求解　內行曝少1動作

跌破萬時間變晚！陷平原期　沈政男揭原因：大家聽不進去了

猴痘出現兒童首例！病毒「12倍速」突變　專家示警：代誌大條

最棒身教！一家四口到花蓮海邊撿垃圾　照片釣出當事人

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

速食明星隊！他集齊「5大本體」完美一餐　眾人高潮：非常認可

男友開撩準岳母「想娶妳」！女友小劇場炸裂　網笑：該吃醋的是他

陸總再會了！追思「500元鈔票」棒球隊陸永茂總教練　溫馨感人

50元可買百元商品！高雄12市集「半價銅板購」　時間品項一次看

朱俐靜乳癌逝！他示警：有7風險因子「癌症必復發」　開燈睡覺也NG

Novavax即起預約！QA教你1招「最快打到疫苗」　1到4劑都能接種

「10年沒有一次倒出完整豆腐」他崩潰求解　內行曝少1動作

跌破萬時間變晚！陷平原期　沈政男揭原因：大家聽不進去了

猴痘出現兒童首例！病毒「12倍速」突變　專家示警：代誌大條

最棒身教！一家四口到花蓮海邊撿垃圾　照片釣出當事人

朱俐靜乳癌病逝　鄭文燦PO文哀悼：願在另一個世界更加精采

速食明星隊！他集齊「5大本體」完美一餐　眾人高潮：非常認可

勇士為4.4億豪華稅放棄小手套　高層決定「刺痛」灣區成員

陳喬恩墾丁行帶一堆名牌包　自爆患「包包配色強迫症」

台東醫涉貪離世！27條黃金將拍賣　查扣15年「價格飆漲2.5倍」

現代「歐規小改款Ioniq 5」IIHS撞測出爐　再奪最佳安全評選

男友開撩準岳母「想娶妳」！女友小劇場炸裂　網笑：該吃醋的是他

衛斯布魯克和杜蘭特、厄文一起練球？湖人記者還轉發

明天開搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換

小三偷吃6旬翁判賠7旬元配50萬　性侵案和解反獲200萬

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

醫打4劑確診　無症狀！曝「發現中獎」原因

朱俐靜病逝　醫曝乳癌6危險因子！2類女性該做檢查

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

國旅補助「旅宿名單」出爐　最高折1300元

朱俐靜乳癌逝　醫曝1原因年輕人易惡化

朱俐靜乳癌病逝！10大危險因子曝

她確診「喉頭一甜、咳大量鮮血」　嚴重後遺症曝

國營跟公職哪種好？網一面倒選它

八年級被時代剝奪　放棄結婚生子

國旅補助開搶！6大QA秒懂怎麼申請　「這兩招」住房爽折1300

暴雨狂轟　台北101「整棟消失」

更多熱門

相關新聞

宜蘭「娃娃音隧道廣播」　雪隧、蘇花改隧道啟

宜蘭「娃娃音隧道廣播」　雪隧、蘇花改隧道啟

宜蘭聯外兩重要道路國5雪隧、蘇花改隧道，4日首次啟用「宜蘭娃娃音隧道廣播」，平常日每小時穿插播放2至3次、假日增加頻率的可愛爆表小朋友稚嫩聲，喚起用路人小心開車。往後，宜蘭鄉親與全國觀光客進出宜蘭時，「宜蘭娃娃音隧道廣播」將成所有用路人不可能錯過的安全宣導。

網PO圖童玩節水如化骨水　宜縣府：惡意離譜數據

網PO圖童玩節水如化骨水　宜縣府：惡意離譜數據

保時捷新增宜蘭高速充電站

保時捷新增宜蘭高速充電站

宜蘭+491　確診後3日內死亡65人

宜蘭+491　確診後3日內死亡65人

新建南方澳大橋橋面施工凸槌　將延3個月完工

新建南方澳大橋橋面施工凸槌　將延3個月完工

關鍵字：

宜蘭中道中學棒球隊陸永茂追思會

讀者迴響

熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

朱俐靜「被劈腿」獨自抗癌2年　曾悲吐：反正走也是一個人

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

電鍋放鞋櫃！公婆堅持「公用電煮飯」她傻眼

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面