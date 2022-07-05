明天開搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換

▲全家好咖日指定咖啡買6送6準備開囤。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控開囤了！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」優惠，還有罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，7月6日上午10時準時開搶，加碼推限時1天「指定私品茶買2送1」，通通開放寄杯、趕緊筆記。

▲罐裝咖啡、極鬆餅也有優惠。

全家7月限定好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，還有Let's Café罐裝咖啡買6送6、極鬆餅系列買6送3等2大優惠，各品項每人限購1組，可兌換至2023年1月31日，7月6日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

加碼於7月8日限時1天推出「一起喝茶8」優惠活動，當日於APP隨買跨店取購買40元及55元私品茶茶飲，即可享「同價位買2送1」，同樣開放寄杯，熱愛喝茶的茶控先筆記再說。

▲COLD STONE最新優惠來了。（示意圖／記者蕭筠攝）

除了囤咖啡之外，夏天消暑冰淇淋小確幸也要收下，「COLD STONE」強勢祭出整整半年的超殺優惠，即日起至12月31日期間固定「周三爽吃冰淇淋買1送1」，限同尺寸、不限口味，加碼「周六推中杯以上冰淇淋買1送1」，凡購買中杯以上冰淇淋即享優惠，以上2大優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為贈送品項。

除外還有「天天享點數吃Mine桶買1送1」，只要使用OPEN POINT點數10點即可換Mine享樂桶買1送1，以價低者為贈送品項，而200點則直接免費換。

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