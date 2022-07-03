激推爆餡蜜桃泡芙！超商「黑白系甜點」新登場　還有濃郁巧克力包

▲超商最新黑白系甜點來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控衝吃了！超商推出最新「黑白系甜點」，一共網羅3款甜點、麵包，其中，必吃爆餡「蜜桃乳酸泡芙」，鬆軟黑色泡芙裡頭夾進酸甜蜜乳酸內餡，不會過於甜膩的口感，下午茶來一顆肯定超滿足，另外還有2款加入巧克力奶霜、榛果醬的濃郁巧克力包等吃，通通要搶。

▲一次網羅3款罪惡甜點、麵包。

全家一次網羅3款「黑白系甜點」，首推一剝開就爆餡的「蜜桃乳酸泡芙」，特意選用黑色泡芙搭配白色蜜桃乳酸內餡，大口咬下可是酸甜滋味，再加上鬆軟泡芙外皮，清爽又好吃，加碼還有2款濃郁巧克力包，其中，「可可排包」是使用巧克力麵團搭配巧克力奶霜，最後再淋上白巧克力打造雙色外型，以及選用雙色蒸蛋糕搭配法國榛果巧克力餡的「巧克力蒸果」，通通吃得到超濃巧克力，趕緊衝門市了。

▲最新「紅玉芒果美肌生吐司」開吃。（圖／niko bakery日香高級吐司提供）

除了搶吃超商最新甜點外，人氣生吐司店「niko bakery日香高級吐司」也推出夏季限定「紅玉芒果美肌生吐司」，主打吃得到整塊芒果丁，選用台灣愛文芒果切丁烘乾後，再把紅玉紅茶葉研磨成粉，一起捲進麵團當中烘烤，打造全新水果生吐司，除了果香外還帶有淡淡茶香，即日起於全門市、官網正式開賣，而在門市、快閃櫃則同步提供切片生吐司選擇。

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