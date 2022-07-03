黑白配太Q！超商X馬來貘最新「白桃霜淇淋」來了　綜合口味必吃

▲超商全新「貘貘桃霜淇淋」療癒開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼嵜本蜜蜜開心果霜淇淋後，積極經營「霜淇淋」事業的全家又推出全新口味了，這次跨界找來超人氣「馬來貘LAIMO」打造療癒「貘貘桃霜淇淋」，特意選用日本白鳳白桃製成雪酪，搭配和馬來貘同款的經典黑甜筒，可愛破表，且還有綜合款胖胖霜淇淋，是白桃與小農鮮乳霜淇淋的組合，7月5日起正式開吃。

▲推薦必吃白桃+小農鮮奶霜淇淋綜合口味。

「全家X馬來貘LAIMO」聯手推出最新「貘貘桃霜淇淋」，特意選用來自日本長野縣的白鳳白桃作為原料製成甜蜜雪酪，再搭配黑色餅皮，光是黑白配的模樣就讓人一秒聯想到馬來貘，其中，激推胖胖款綜合口味，是白桃雪酪搭配小農鮮奶霜淇淋，果香尬奶香的組合，可是讓人一口接一口，7月5日起正式上市，且除了黑色甜筒外，盛裝冰淇淋的紙杯杯身也有俏皮馬來貘身影，鐵粉肯定要搶打卡一波。

▲亞尼克推最新「焦糖鹽之花生乳捲」開吃。

另，甜點控肯定不能錯過的還有亞尼克最新「焦糖鹽之花生乳捲」，特意選用法國諾曼地頂級糖品結合AOP產地認證奶油、給宏得鹽之花，打造香氣十足的焦糖海鹽奶霜，並放進白巧克力酥波蘿、經典北海道奶霜，一起包進Q軟泡芙蛋糕當中，大口咬下焦糖香氣十足，口感微甜微鹹，再加上餅乾口感，讓人忍不住一口接一口，即日起正式開賣。

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