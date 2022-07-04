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婦人膽道受腫瘤壓迫　跨科合作「膽道支架置放術」治癒

▲婦人膽道受腫瘤壓迫，跨科合作「膽道支架置放術」治癒。（圖／聯新提供）

▲ 婦人膽道受腫瘤壓迫，跨科合作「膽道支架置放術」治癒。（圖／聯新提供）

記者楊淑媛／桃園報導

50歲的鍾姓女士因腸胃道出血，前往桃園聯新國際醫院腸胃肝膽科診療，經醫師詳細檢查後，於壼腹區域的十二指腸發現長有腫瘤，其治療方式有「經皮膽道引流術」或「膽道支架置放術」兩種選擇；經醫病共享決策後，決定以跨科團隊合作方式，由影像醫學科實施「經皮膽道金屬支架置入」手術，為病患診療疾患。

聯新國際醫院腸胃肝膽科王尹宸醫師表示，引流術術後會在病患身上留有一條軟管，或多或少會響到生活品質，而支架置放術則是放一個支架去撐開被阻塞的管道，術後病患可以正常生活不受影響。

▲婦人膽道受腫瘤壓迫，跨科合作「膽道支架置放術」治癒。（圖／聯新提供）

▲ 聯新國際醫院腸胃肝膽科王尹宸醫師。（圖／聯新提供）

而膽道支架置放術95%是以內視鏡的方式實施，少數病患可能因為消化系統曾經動過手術而導致腸道變形，或者因為受壓迫處內視鏡難以到達，必須採取由影像醫學科實施外而內的「經皮膽道金屬支架置入」手術，惟該項治療需要高度專業的技術，只有少數醫院影像醫學科具有執行能力。

▲婦人膽道受腫瘤壓迫，跨科合作「膽道支架置放術」治癒。（圖／聯新提供）

▲ 執行內視鏡手術。（圖／聯新提供）

在臨床的病例中發現，支架的材質會影響術後的康復情況。影像醫學科盧炳昇醫師指出，支架有塑膠及金屬等2種材質，塑膠的相較較細，手術也相較容易施作，但術後容易發生阻塞及發炎的情形，通常3到4個月需要替換；而金屬支架除了不需要更換及不易發炎外，它的堅韌度較佳，即使面對腫瘤的壓迫也可以維持良好的支撐性。

聯新國際醫院表示，隨著醫療技術的進步，病患幸運地能接受這種新式與專業的治療，並得以免去對生活造成的影響。此外，相較於過去，現在的醫療環境更重視醫病之間的溝通，從治療的方式、使用的醫材等，都有不同的選擇以及優缺點，每一位病患可以依自身的考量，與醫師共同討論、決定醫療方式，是「以人為本」最好的實踐，兼顧病患的身心。

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聯新國際腸胃肝膽王尹宸膽道支架

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