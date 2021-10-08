桃園「客家神廚」料理競賽　張煥禎：營養料理為健康加分

▲桃園客家局長黃傅淑香、聯新國際醫院總院長張煥禎(左)PK客家料理。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「客家神廚．世代傳香」料理競賽活動，8日在平鎮區褒忠祠前廣場舉行。近百位「素人總鋪師」組成25隊參賽，每隊須在1小時內完成指定料理「客家小炒」與1道以「幸福味道」為主題的自選料理。冠軍由「義民吉祥隊」以口味清新、美味兼具健康的「繽紛養生銀芽」自選拿手菜拿下。

▲「義民吉祥隊」拿下桃園「客家神廚」料理競賽冠軍。（圖／聯新提供）

主辦單位表示，報名參加「客家神廚．世代傳香」料理競賽的民眾，有不少是社區關懷據點的烹飪志工，平時協助供應活動及長者伙食，這次特別組隊端出看家本領，梅菜扣肉、鳳梨木耳炒肉絲、粄條、米篩目（米苔目），都是拿手客家菜。

▲「客家神廚．世代傳香」料理競賽的民眾，有不少是社區關懷據點的烹飪志工。（圖／記者楊淑媛攝）

市府客家局長黃傅淑香、聯新國際醫院總院長張煥禎，兩人特地為活動敲鑼、親自示範料理客家風味菜，為活動揭序。黃傅淑香局長說，從小就喜歡料理，今日示範的蒜苗炒鯊魚肉，秘密武器是「 豆鼓」，是相當下飯的一道料理，很受歡迎。

張煥禎總院長認為，做菜是樂趣，營養料理可以為健康加分，增加免疫力，對於首次料理的鳳梨木耳炒肉絲，則指定在場黃傅局長和聯新國際醫院公共事務中心執行長謝彰文試吃！張煥禎調皮的說，只是不知這項指定是「獎勵還是懲罸」？相信今天的客家料理競賽，是在開心中相互觀摩學習，增進廚藝！

桃園「客家神廚．世代傳香」料理競賽活動，冠軍：義民吉祥隊；亞軍：樂活三安隊、新勢好鄰舍隊；季軍：好吃東社二隊、幸福貿易隊、獅子林好食隊。佳作：福氣三安隊、獅子林大客棧、古早味平興隊。「客家神廚，世代傳香」活動，是由平鎮區社區營造協會、聯新國際醫院、平鎮區義民社區發展協會辦理。