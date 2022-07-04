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民進黨借提告要藍軍封口　蔡育輝不怕寒蟬效應捍衛民主

▲台南市議員蔡育輝、盧崑福說，民主法治國家，議員在議會的職責就是監督市政，他將捍衛議會的發言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、盧崑福說，民主法治國家，議員在議會的職責就是監督市政，他將捍衛議會的發言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會4日進行二、三讀會，蔡育輝發言說，在議會發言心生恐懼，日前總質詢提醒黃偉哲市長要除三害，不要讓民進黨黑手，藉疫情來包市府一堆標案，民進黨台南市黨部主委，居然抨擊他說謊要他道歉否則提告，為捍衛他所言屬實，更為捍衛憲法保障的言論免責權，他將為自由民主制度而戰。

蔡育輝指出，民主法治國家，議員在議會的職責就是監督市政，他總質詢在議會的發言，居然被民進黨部主委潘新傳要求道歉否則提告，他現在在議會發言都心生恐懼。

蔡育輝說，6月30日文化局議案審查因為質詢時間有限，沒有說清楚是2020年總統選舉募款餐會，造成誤會，惟發言中並未直指主委是誰，也未說募款有貪污不樂之捐，為什麼有人對號入座？雞蛋裡挑骨頭，6月29日晚上，在他服務處，有服務案件廠商及現任公務員在場可以為證，被誣指謊言所以他要提告。

蔡育輝表示，民進黨部主委潘新傳想借提告，要在野黨議員在議會封口，提告產生寒蟬效應，身為在野黨議員更應勇於發言，慷慨赴台南地檢署說明，捍衛議員在議會憲法賦予的言論免責權，為自由民主制度而戰。

▲台南市議員蔡育輝、盧崑福說，民主法治國家，議員在議會的職責就是監督市政，他將捍衛議會的發言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福議員說，要告都來告，不要放話，凡走過必留痕跡，一下要告謝龍介、一下要告林燕祝，一下要告蔡育輝，都不能監督嗎？有黑函出來要說去跟媒體解釋，民代站在議事殿堂是代表鄉親發言，動不動就要提告，做一個執政黨還怕人監督，說到民進黨痛的地方就說要告，不要放話，要告就告，越告越清。

據了解，民進黨台南市黨部針對國民黨議員蔡育輝於市議會質詢時，以不實影射民進黨市黨部主委情事，民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，蔡議員改口說是指總統選舉時的募款餐會，然質詢時卻說市長一直低頭吃飯，顯然兜不起來，且總統選舉時他並未擔任民進黨市黨部主委；蔡育輝為避免刑事責任謊言大轉彎，籲民意代表請對自己的言論負責，三日內務必道歉！潘新傳說，選舉才剛開始國民黨就不斷用汙衊和造謠的方式，在議會不好好問政，卻想利用議員的言論免責權，藉此攻擊黃偉哲市長、攻擊民進黨，潘新傳呼籲，選舉請用政績和政策獲取選民的認同，勿以此惡質的手法操弄選民騙選票。

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