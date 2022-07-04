　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴坤成要劉櫂豪把立委做好做滿　「母雞會變成壓死小雞的力量」

記者林銘翰／台北報導

民進黨年底選戰布局進入倒數計時，台東縣長以立委劉櫂豪呼聲最高，前民進黨立委賴坤成4日批評，劉櫂豪已經五度參選台東縣長，而且票數一次比一次還少，「縣長、立委都是他輪流在選，每次都吃碗內、看碗外」，他要求劉櫂豪把立委做好做滿，不要成為壓死小雞的力量。

▲▼賴坤成前立委針對台東縣長民進黨提名事宜記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前民進黨立委賴坤成。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨決戰2022年選舉，目前還有台北市、新北市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等縣市尚未完成布局，選對會預計5日開會處理花東提名，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長則以劉櫂豪呼聲為最高。

對此，賴坤成下午在立法院召開「最後關頭絕不放棄，為台東也為民進黨」記者會。賴坤成表示，民進黨在這場台東縣長的徵召提名人選，「就是一齣已經先畫靶、再射箭的遊戲規則」。

賴坤成強調，他為了爭取台東縣長徵召的機會，半年多來奔波台東、台北及全國各地，同時獲得台東線鄉親普遍的肯定與支持，但是民進黨在這次的台東縣長提名，不是採取黨內的民調，而是透過所謂的徵召協調程序。

賴坤成透露，自己從去年開始，就不斷地透過電話、簡訊聯繫劉櫂豪，希望跟他討論台東縣長、鄉鎮市長、議員及基層選舉的整體佈局，但是劉櫂豪總是冷處理、不回應，已讀不回，「他一直認為他是小英得意門生，他現在又是當紅的英系的召集人，所以他可以不理睬賴坤成」。

賴坤成批評，全世界沒有一個政治人物，對於地方最重要的兩個職務，「縣長、立委都是他輪流選」，劉櫂豪總是吃碗內、看碗外，整碗拿走，政治不是這樣玩的，如果民進黨想要有一個民主風範、希望台東有進步的力量，在這次的台東縣長提名可以再深思。

賴坤成認為，劉櫂豪把立委做好做滿、幫別人抬一次轎又何妨，不只可以破除長期以來，台東人對他整碗拿走，吃碗內、看碗外，壟斷黨政資源的負面影響，對於未來從政也是很大的關鍵，「為什麼這次明知道台東人已經反彈那麼大，還要執意參選，讓賴坤成參選一次有那麼困難嗎？」

賴坤成也說，今天他為台東付出那麼多，竟然是換來這樣的對待，「對我來講絕對不公平」，因為自己在台東是有基礎實力的人，一路從國大代表、台東市長當到立法委員，政績絕對禁得起考驗。

賴坤成呼籲，劉櫂豪請把立委做好做滿，如果他這次要六度帶職參選，「台東人用腳想也知道，絕對是輸得很難看」，既然會輸得很難看，那何必還要執意參選，「你的目的何在，我非常地難以理解」。

賴坤成表示，有很多地方要參選基層的民意代表，他們的意見跟想法都已經炸鍋，很多人都說劉櫂豪如果再度參選，「母雞不只沒辦法帶小雞，反而會是壓死小雞的一個力量」，這樣的聲音已經很明顯，為什麼大家視而不見，希望民進黨好好傾聽地方民意的聲音，「不用我安排自己去問」。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／下班注意！　19縣市豪大雨特報
「骨科子瑜」自稱偷吃專業戶！　撩爆人夫：我賞鳥協會
快訊／空軍飛彈指揮部驚爆命案！　上尉組長躺寢室斷氣
他專營「非洲獵殺行程」狂PO動物屍照　遭行刑式爆頭亡
獨／逢甲商圈最扯老外身分曝！　將到知名私校任教
林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳　分局回應了
台積電地板價還沒到！　分析師「給1神祕數字」
快訊／王齊麟和李洋確診！　本週大師賽將棄權
灌大雨！新北樹林水淹及膝　居民傻：第一次看到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴坤成要他把台東立委做好做滿　劉櫂豪：同事團結才是勝選關鍵

賴坤成要劉櫂豪把立委做好做滿　「母雞會變成壓死小雞的力量」

快訊／豪雨成災！新北開設災變中心　疏洪十路以北路段實施管制

藍議長密會聲援鍾東錦、張峻　趙少康要朱立倫定義「排黑」

黃捷曬「韓粉冥紙恐嚇信」　嗆柯志恩反霸凌政見：從沒看過她聲援

快訊／郝龍斌看衰藍營北市選情　蔣萬安爆私下找他溝通

士林區一級淹水警戒！北市成立緊急應變小組　北投區邊坡土石滑落

北市三腳督！陳時中拿18%？　藍大咖斷言不可能：保守估計35%一定有

快訊／國民黨開告了！翁達瑞指柯志恩學術不倫　恐賠千萬

再為大巨蛋槓上　郝龍斌批柯文哲「瞎扯蛋」：我今天是在救他！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

賴坤成要他把台東立委做好做滿　劉櫂豪：同事團結才是勝選關鍵

賴坤成要劉櫂豪把立委做好做滿　「母雞會變成壓死小雞的力量」

快訊／豪雨成災！新北開設災變中心　疏洪十路以北路段實施管制

藍議長密會聲援鍾東錦、張峻　趙少康要朱立倫定義「排黑」

黃捷曬「韓粉冥紙恐嚇信」　嗆柯志恩反霸凌政見：從沒看過她聲援

快訊／郝龍斌看衰藍營北市選情　蔣萬安爆私下找他溝通

士林區一級淹水警戒！北市成立緊急應變小組　北投區邊坡土石滑落

北市三腳督！陳時中拿18%？　藍大咖斷言不可能：保守估計35%一定有

快訊／國民黨開告了！翁達瑞指柯志恩學術不倫　恐賠千萬

再為大巨蛋槓上　郝龍斌批柯文哲「瞎扯蛋」：我今天是在救他！

可愛破表！宜蘭「娃娃音隧道廣播」　國5雪隧和蘇花改隧道啟用

和泰產高層異動！　總經理莊瑞德因生涯規劃請辭

吐瓦魯、帛琉海洋大會挺台　陸外交部：台當局「蹭會」非常光彩嗎

當紅YouTuber參一咖　高市青年租屋改造計畫徵件

快訊／台64線車禍！聯結車「折甘蔗」車頭全爛...傷亡不明　

下班注意！19縣市豪大雨特報　又有熱帶擾動「颱風攪局」機會曝

宜蘭獨賣「年輪碗粿」天天排爆！米苔目塞滿配料湯頭清甜又銷魂

妹子和砲友啪啪懷孕了！男友不知被戴綠帽…傻傻摸她肚子：生下來

LINE新版本「這2優化」最有感！　1功能安卓搶先用

驗船中心擴編驗證人員　全體動員為風場安全把關

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況：祈願上蒼保佑

邊境管制不鬆綁　蘇貞昌：境外移入持續檢出二變異株

柯志恩遭酸學術不倫　994字轟網軍

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」

拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

「翁達瑞」被告定了！柯志恩：選舉不是踐踏別人成就自己

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

空軍學官「校內低速駕車撞牆」釀1人骨折

陳建仁不想選北市？　媒體人爆：收入損失很巨大

快訊／成功嶺替代役256人群聚感染　4日結訓典禮取消

陳時中仇恨值　柯：那我事情做不少

蔡易餘要求批踢踢帳號管理　避免影響選舉

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

更多熱門

相關新聞

卓冠廷：陳建仁選新北市長是無敵夢幻名單

卓冠廷：陳建仁選新北市長是無敵夢幻名單

民進黨雙北市長人選提名遲未定案，民進黨新北市議員參選人卓冠廷4日表示，民進黨一直沒有提名新北市長的人選，的確讓議員參選人都非常憂慮，有關前副總統陳建仁參選新北市長，他認為這是無敵夢幻名單，相信如果陳建仁有意參選新北市長，所有黨公職一定都會全力相挺。

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

傳陳時中心灰意冷不選了　綠委稱他會放話

傳陳時中心灰意冷不選了　綠委稱他會放話

民進黨誰選北市？　她吐「雙陳」出線機率

民進黨誰選北市？　她吐「雙陳」出線機率

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

關鍵字：

賴坤成劉櫂豪民進黨台東縣長2022

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面