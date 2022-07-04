賴坤成要劉櫂豪把立委做好做滿　「母雞會變成壓死小雞的力量」

記者林銘翰／台北報導

民進黨年底選戰布局進入倒數計時，台東縣長以立委劉櫂豪呼聲最高，前民進黨立委賴坤成4日批評，劉櫂豪已經五度參選台東縣長，而且票數一次比一次還少，「縣長、立委都是他輪流在選，每次都吃碗內、看碗外」，他要求劉櫂豪把立委做好做滿，不要成為壓死小雞的力量。

▲前民進黨立委賴坤成。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨決戰2022年選舉，目前還有台北市、新北市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等縣市尚未完成布局，選對會預計5日開會處理花東提名，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長則以劉櫂豪呼聲為最高。

對此，賴坤成下午在立法院召開「最後關頭絕不放棄，為台東也為民進黨」記者會。賴坤成表示，民進黨在這場台東縣長的徵召提名人選，「就是一齣已經先畫靶、再射箭的遊戲規則」。

賴坤成強調，他為了爭取台東縣長徵召的機會，半年多來奔波台東、台北及全國各地，同時獲得台東線鄉親普遍的肯定與支持，但是民進黨在這次的台東縣長提名，不是採取黨內的民調，而是透過所謂的徵召協調程序。

賴坤成透露，自己從去年開始，就不斷地透過電話、簡訊聯繫劉櫂豪，希望跟他討論台東縣長、鄉鎮市長、議員及基層選舉的整體佈局，但是劉櫂豪總是冷處理、不回應，已讀不回，「他一直認為他是小英得意門生，他現在又是當紅的英系的召集人，所以他可以不理睬賴坤成」。

賴坤成批評，全世界沒有一個政治人物，對於地方最重要的兩個職務，「縣長、立委都是他輪流選」，劉櫂豪總是吃碗內、看碗外，整碗拿走，政治不是這樣玩的，如果民進黨想要有一個民主風範、希望台東有進步的力量，在這次的台東縣長提名可以再深思。

賴坤成認為，劉櫂豪把立委做好做滿、幫別人抬一次轎又何妨，不只可以破除長期以來，台東人對他整碗拿走，吃碗內、看碗外，壟斷黨政資源的負面影響，對於未來從政也是很大的關鍵，「為什麼這次明知道台東人已經反彈那麼大，還要執意參選，讓賴坤成參選一次有那麼困難嗎？」

賴坤成也說，今天他為台東付出那麼多，竟然是換來這樣的對待，「對我來講絕對不公平」，因為自己在台東是有基礎實力的人，一路從國大代表、台東市長當到立法委員，政績絕對禁得起考驗。

賴坤成呼籲，劉櫂豪請把立委做好做滿，如果他這次要六度帶職參選，「台東人用腳想也知道，絕對是輸得很難看」，既然會輸得很難看，那何必還要執意參選，「你的目的何在，我非常地難以理解」。

賴坤成表示，有很多地方要參選基層的民意代表，他們的意見跟想法都已經炸鍋，很多人都說劉櫂豪如果再度參選，「母雞不只沒辦法帶小雞，反而會是壓死小雞的一個力量」，這樣的聲音已經很明顯，為什麼大家視而不見，希望民進黨好好傾聽地方民意的聲音，「不用我安排自己去問」。