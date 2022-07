機艙冒煙驚魂影片曝！乘客爆呼吸困難　印度客機剛起飛就緊急返航

▲印度香料航空(SpiceJet)一架客機起飛後機艙內冒出不明煙霧,緊急返航降落。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

印度香料航空(SpiceJet)一架編號SG-2962的Q400客機2日上午從新德里起飛,不久後機艙內卻冒出煙霧,事發時的一段影片中許多乘客拿起手邊的雜誌書籍不斷搧風。一名乘客受訪表示,「剛起飛不久就出現恐慌局面,乘客在機艙裡呼吸困難。」飛機最終緊急返航,乘客與機組人員全數平安。

#WATCH | A SpiceJet aircraft operating from Delhi to Jabalpur returned safely to the Delhi airport today morning after the crew noticed smoke in the cabin while passing 5000ft; passengers safely disembarked: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/R1LwAVO4Mk