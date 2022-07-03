機艙冒煙驚魂影片曝！乘客爆呼吸困難　印度客機剛起飛就緊急返航

▲印度香料航空（SpiceJet）一架客機起飛後機艙內冒出不明煙霧，緊急返航降落。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度香料航空（SpiceJet）一架編號SG-2962的Q400客機2日上午從新德里起飛，不久後機艙內卻冒出煙霧，事發時的一段影片中許多乘客拿起手邊的雜誌書籍不斷搧風。一名乘客受訪表示，「剛起飛不久就出現恐慌局面，乘客在機艙裡呼吸困難。」飛機最終緊急返航，乘客與機組人員全數平安。

#WATCH | A SpiceJet aircraft operating from Delhi to Jabalpur returned safely to the Delhi airport today morning after the crew noticed smoke in the cabin while passing 5000ft; passengers safely disembarked: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/R1LwAVO4Mk — ANI (@ANI) July 2, 2022

綜合印度媒體報導，香料航空班機編號SG-2962的Dash 8 Q400型號客機為往返新德里與中央邦賈巴爾普爾（Jabalpur）的定期航班，2日上午6時15分班機如往常一樣從新德里正常起飛，但當飛行高度超過5000英尺（1524公尺）時機艙內部卻突然冒出灰白煙霧，廁所的煙霧警報器大響。

機組人員隨即注意到狀況，通知駕駛艙人員客艙出現煙霧，但目測看來廁所設備沒有任何損壞。不過，隨著飛機繼續爬升，機艙內煙霧仍不斷增加，機師在幾分鐘內就採取行動，決定緊急返航，並於上午7時左右降落德里機場。

當時影片顯示，走道上煙霧瀰漫，許多乘客都拿起雜誌搧風，呼吸空氣品質似乎令人相當不適，所幸最終所有人員都平安下機。德里機場一名不具名的官員表示，初步懷疑可能是因為一號引擎漏油才導致機艙內出現煙霧，但詳細狀況仍有待調查。

報導補充，香料航空公司最近發生多起飛航事故，而大多數都與Q400飛機有關。例如，6月19日同一航線的飛機因機艙壓力異常返航新德里。6月24日與25日兩架Dash 8系列飛機也發生機身門異常警告。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》