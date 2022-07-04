　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

▲錢康明導演親子故事劇場將於埔里演出，陪大小朋友歡笑過暑假。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書專，下同）

▲錢康明導演親子故事劇場將於埔里演出，陪大小朋友歡笑過暑假。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書專，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假來到，埔里鎮立圖書館精心策畫「歡樂童話家家酒」夏日書香活動，第一波於7月1日邀請到「藍天空」劇團藝術總監錢康明，利用說演故事的傳達方式，吸引孩子進入兒童文學領域、欣賞創作表演；第二波則將由該劇團演出「夜鶯」、「賣香屁」二齣兒童劇，並於明天開放索票。

鎮公所指出，錢康明導演外型圓圓胖胖、人稱大頑童博士，渾身散發戲劇感，在7月1日上午以活潑、有趣並多元創意的表現形式，為埔里的大小朋友們說演著名童話故事「國王的新衣」，一方面培養兒童藝術欣賞能力，也透過歡樂趣味的童話故事，增進親子互動，親子悠遊於趣味的故事場景中、輕鬆的氣氛中學習。

▲錢康明導演親子故事劇場將於埔里演出，陪大小朋友歡笑過暑假。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書專）

鎮長廖志城表示，感謝藍天空劇團及錢康明為在地大小朋友辦理優質兒童戲劇營活動，尤其是以說演的形式，透過生動活潑的遊戲及肢體語言的分享，引導孩子們在歡笑中發展創造力與想像力，他也期待圖書館能多為孩子設計更多類似的親子活動。

▲錢康明導演親子故事劇場將於埔里演出，陪大小朋友歡笑過暑假。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書專）

「藍天空劇團」為埔里孩子們帶來的安徒生童話故事改編的「夜鶯」及民間故事「賣香屁」戲碼，將於7月8日（週五）晚上7點半起在埔里藝文中心上演，並自7月5日上午9點起於埔里圖書館一樓服務台開放各界免費索取觀賞門票。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／台64線車禍！大車「折甘蔗」車頭全爛　傷亡不明
快訊／下班注意！　19縣市豪大雨特報
「骨科子瑜」自稱偷吃專業戶！　撩爆人夫：我賞鳥協會
快訊／空軍飛彈指揮部驚爆命案！　上尉組長躺寢室斷氣
他專營「非洲獵殺行程」狂PO動物屍照　遭行刑式爆頭亡
獨／逢甲商圈最扯老外身分曝！　將到知名私校任教
林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳　分局回應了
台積電地板價還沒到！　分析師「給1神祕數字」
快訊／王齊麟和李洋確診！　本週大師賽將棄權

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

台東+254　65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

購電動機車補助花東基金補助已額滿　工業局補助7000元仍有名額

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

線上申請E指通　台東申請輔具服務免出門

南消研發火煙燃燒櫃　火場判讀及戰術運用更直覺！

屏鵝公路種樹百里計畫　屏警施工路段交通疏導

挺勞工！屏東縣府再釋930個安心上工職缺　即日起開始受理

台東「藝起來我家」　耆老分享部落「旮祭來」由來

疫情中斷2年終於盼來夏令營　農村服務隊暑期育樂營在雲林

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

台東+254　65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

購電動機車補助花東基金補助已額滿　工業局補助7000元仍有名額

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

線上申請E指通　台東申請輔具服務免出門

南消研發火煙燃燒櫃　火場判讀及戰術運用更直覺！

屏鵝公路種樹百里計畫　屏警施工路段交通疏導

挺勞工！屏東縣府再釋930個安心上工職缺　即日起開始受理

台東「藝起來我家」　耆老分享部落「旮祭來」由來

疫情中斷2年終於盼來夏令營　農村服務隊暑期育樂營在雲林

隱藏版大公開！　LINE「8款免費貼圖」快下載

可愛破表！宜蘭「娃娃音隧道廣播」　國5雪隧和蘇花改隧道啟用

和泰產高層異動！　總經理莊瑞德因生涯規劃請辭

吐瓦魯、帛琉海洋大會挺台　陸外交部：台當局「蹭會」非常光彩嗎

當紅YouTuber參一咖　高市青年租屋改造計畫徵件

快訊／台64線車禍！聯結車「折甘蔗」車頭全爛...傷亡不明　

下班注意！19縣市豪大雨特報　又有熱帶擾動「颱風攪局」機會曝

宜蘭獨賣「年輪碗粿」天天排爆！米苔目塞滿配料湯頭清甜又銷魂

妹子和砲友啪啪懷孕了！男友不知被戴綠帽…傻傻摸她肚子：生下來

LINE新版本「這2優化」最有感！　1功能安卓搶先用

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

地方熱門新聞

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

蘭嶼海底珊瑚遭刻字「你好」　教練氣飆髒話

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

徵家教學生　網暴動：地方爸爸猛報名

出租套房傳異味警查4毒犯

桃園青創聚落　「興光堡壘」謝幕

台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會　4千遊客嗨翻

男子暗夜見警快閃起獲海洛因11包

南消研發火煙燃燒櫃

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

柯文哲瑪家鄉關懷之旅　允諾協助農特產品銷售

大江購物中心迎暑假　一站式涼夏遊逛

龍潭消防分隊　「小小消防員」體驗活動

市長獎頒獎黃偉哲賣力配合同學擺拍

更多熱門

相關新聞

台東縣政府籲家長多留意兒少安全

台東縣政府籲家長多留意兒少安全

暑假已經展開，台東縣政府為守護兒少安全，由警察局、衛生局、社會處等單位合力推動「青春專案」，向家長宣導呼籲，兒童及少年在暑假因有更充裕的時間獨自面對外在環境與多元的網路資訊，又常因好奇模仿大人行為，或陷入不良業者侵害，在不知不覺中傷害了自己身體。

暑假第4天！「毛孩竟穿新衣」眼神死：何時開學

暑假第4天！「毛孩竟穿新衣」眼神死：何時開學

新北市圖暑假出奇招　借書免費觀賞兒童劇

新北市圖暑假出奇招　借書免費觀賞兒童劇

小琉球湧遊客　交安告發55件違規

小琉球湧遊客　交安告發55件違規

飆3倍！暑假首日6千多人搶出國　「入境應放寬每周5萬人」

飆3倍！暑假首日6千多人搶出國　「入境應放寬每周5萬人」

關鍵字：

錢康明親子故事劇場暑假

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面