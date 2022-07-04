藍天空劇團本周五於埔里演出兒童劇　明天開放免費索票

▲錢康明導演親子故事劇場將於埔里演出，陪大小朋友歡笑過暑假。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書專，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假來到，埔里鎮立圖書館精心策畫「歡樂童話家家酒」夏日書香活動，第一波於7月1日邀請到「藍天空」劇團藝術總監錢康明，利用說演故事的傳達方式，吸引孩子進入兒童文學領域、欣賞創作表演；第二波則將由該劇團演出「夜鶯」、「賣香屁」二齣兒童劇，並於明天開放索票。

鎮公所指出，錢康明導演外型圓圓胖胖、人稱大頑童博士，渾身散發戲劇感，在7月1日上午以活潑、有趣並多元創意的表現形式，為埔里的大小朋友們說演著名童話故事「國王的新衣」，一方面培養兒童藝術欣賞能力，也透過歡樂趣味的童話故事，增進親子互動，親子悠遊於趣味的故事場景中、輕鬆的氣氛中學習。

鎮長廖志城表示，感謝藍天空劇團及錢康明為在地大小朋友辦理優質兒童戲劇營活動，尤其是以說演的形式，透過生動活潑的遊戲及肢體語言的分享，引導孩子們在歡笑中發展創造力與想像力，他也期待圖書館能多為孩子設計更多類似的親子活動。

「藍天空劇團」為埔里孩子們帶來的安徒生童話故事改編的「夜鶯」及民間故事「賣香屁」戲碼，將於7月8日（週五）晚上7點半起在埔里藝文中心上演，並自7月5日上午9點起於埔里圖書館一樓服務台開放各界免費索取觀賞門票。