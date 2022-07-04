暑假第4天！媽一轉頭見「毛孩穿新衣」照鏡子眼神死：什麼時候開學

▲黃金獵犬全身被貼滿公主貼紙。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

每年7、8月是許多學生最期待的暑假時光，可以睡到自然醒，還可以跟好友出門玩樂，不過同時也是家長的惡夢，一名媽咪貼出一張照片，頑皮的小孩放暑假在家，竟然把公主貼紙，全都貼在家裡的狗狗身上。只見黃金獵犬照著鏡子，一臉無奈眼神死，照片曝光網友全笑翻，「毛孩留下來，小孩送養好了」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，才剛放暑假，家裡的小孩就開始搞怪，把公主貼紙貼滿在黃金獵犬的身上，就連腳掌、尾巴，鼻子都不放過。媽咪貼出愛犬變身後的模樣，照著鏡子眼睛滿滿的無奈，彷彿在對她求救「放暑假的第一天，媽什麼時候開學？」

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貼文一出，吸引1.6萬的網友點讚留言，「當家裡沒寵物時，對象就是他爸爸」、「小時候我也愛買貼紙，媽媽很生氣，也是這樣把我貼滿滿，然後叫我去倒垃圾」、「表情說明了無奈」、「狗狗表示，我當時害怕極了」、「狗：我為這個家付出太多」、「公主夢的黃金」、「還有57天」。

另外，也有媽咪貼出暑假的崩潰日常，小孩居然把學校書包給狗狗背，該網友說出毛小孩的內心話，「他覺得牠想去暑期輔導，畢竟（在家）大哥不好當」；只見照片上，狗狗揹著紅色的書包，雖然只有背影照沒有露正臉，但仍可想像狗狗的「厭世臉」。

▼另一名網友也分享，家中毛孩的暑假生活。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

