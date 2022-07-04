　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南六甲嘉南大圳女子落水　搶救上岸無生命跡象

▲台南六甲嘉南大圳3號橋傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，緊急送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南六甲嘉南大圳3號橋傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，緊急送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南六甲嘉南大圳3號橋，4日下午1時10分許傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，惟已無生命跡象，消防人員施以CPR急救，並以救護車送柳營奇美醫院急救中，全案目前由麻分局調查處理中。

▲台南六甲嘉南大圳3號橋傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，緊急送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局出動六甲分隊消防車、救護車及救生艇及人員10多人前往嘉南大圳3號橋現場，消防人員發現麻豆分局六甲分駐所員警，已於水中拉住溺者，消防人員馬上架繩索入水搶救，合力利用長背板固定溺者，將其救上岸，判斷溺者為年約30多歲女子，已無生命徵象，六甲分隊救護人員馬上現場實施CPR急救，並由六甲分隊救護車送柳營美醫院急救。

▲台南六甲嘉南大圳3號橋傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，緊急送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

據了解，該事故地點上次南消二大隊六甲分隊跟六甲區公所以及嘉南水利會開會決議，已加高護欄以及監視器（消防局二大隊長創新作為)，監視器由警方監控，此次案件為員警從監視器發現目擊有人落水，才火速到場救人。

▲台南六甲嘉南大圳3號橋傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，緊急送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
黃宣「長出濃密頭髮」！高中畢業照驚喜曝光
台積電第1年「薪水200萬」！離職率卻17.6%　工程師揭日
快訊／雨彈炸新北！新莊水淹過輪胎　五股成「路上水樂園」
美軍魚鷹機「降落歪掉」3死！失控瞬間曝光
快訊／國家警報響！2地防致災暴雨　18縣市豪大雨特報
打趴具俊曄、蕭亞軒！金曲獎「收視雙冠王」是她
快訊／雨彈來襲　「雙北」發一級淹水警戒！
正妹甜喊「老公」！他秒給1萬悲劇了　網見細節轟：精蟲衝腦
BA.5襲台「再上8萬高峰」？莊人祥認傳染力強　曝2招防堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雨彈開炸新北！新莊水淹過輪胎　五股「路上水樂園」開張

殭屍走了換飛機？彰化山區「客機迫降照」瘋傳　里長無奈曝現況

快訊／台南六甲嘉南大圳女子落水　搶救上岸無生命跡象

同行遭酒駕熱褲女撞死！他主動分期繳罰單...立誓不再酒駕

快訊／三芝修剪樹葉踩空！男「3樓高樹稍」墜地臉部變形命危

驚悚畫面曝！台中單車男「橫式穿越車陣」　慘遭撞飛送醫亡

「哥哥想看你尿尿地方」他誘16歲女傳私密照　獲緩刑理由曝

欠錢不還遭上銬！高雄男抽摺疊刀刺債主胸口…下秒狂奔求救

《猛假》涉性侵、性虐情節！鄧佳華要慘了　律師告發散布猥褻物

快訊／台南安定工廠傳火警　鐵皮建物資源回收區起火

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

快訊／雨彈開炸新北！新莊水淹過輪胎　五股「路上水樂園」開張

殭屍走了換飛機？彰化山區「客機迫降照」瘋傳　里長無奈曝現況

快訊／台南六甲嘉南大圳女子落水　搶救上岸無生命跡象

同行遭酒駕熱褲女撞死！他主動分期繳罰單...立誓不再酒駕

快訊／三芝修剪樹葉踩空！男「3樓高樹稍」墜地臉部變形命危

驚悚畫面曝！台中單車男「橫式穿越車陣」　慘遭撞飛送醫亡

「哥哥想看你尿尿地方」他誘16歲女傳私密照　獲緩刑理由曝

欠錢不還遭上銬！高雄男抽摺疊刀刺債主胸口…下秒狂奔求救

《猛假》涉性侵、性虐情節！鄧佳華要慘了　律師告發散布猥褻物

快訊／台南安定工廠傳火警　鐵皮建物資源回收區起火

雨彈狂轟！台北101「整棟消失眼前」　驚人畫面曝光

快訊／致災暴雨「雙北一級淹水警戒」！　二重疏洪道積水管制

快訊／雨彈開炸新北！新莊水淹過輪胎　五股「路上水樂園」開張

藍議長密會聲援鍾東錦、張峻　趙少康要朱立倫定義「排黑」

學生交通船驚見豹貓寶寶拚命划水　他伸網撈起送回陸地找媽媽

購電動機車補助花東基金補助已額滿　工業局補助7000元仍有名額

台積電地板價還沒到！分析師「給1神祕數字」：會持續加碼

暑假青春專案護治安起跑　台東縣政府籲家長多留意兒少安全

僅2筆畫！男童「姓名超特殊」入學前爆紅　網笑：不怕罰寫了

黃捷曬「韓粉冥紙恐嚇信」　嗆柯志恩反霸凌政見：從沒看過她聲援

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

社會熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

癡漢公車上性侵長裙妹　司機鎖門直送警局

即／國3大貨車追撞　27歲駕駛重傷亡

網美青青金主涉吸血20億／兇版李毓芬踢爆攻心話術

外送員驚見恐怖男客　千人驚嚇「有味道」

鄧佳華要慘了　律師告發散布猥褻物

重機騎士「快閃國道3km」！警開出紅單

國1仁德服務區重機騎士拉布條抗議　警方回應了

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

更多熱門

相關新聞

台南安定工廠傳火警

台南安定工廠傳火警

台南市安定區中沙里1家科技公司廠房，4日中午傳出火警，台南市消防局據報出動安定分隊等14車35人前往搶救，消防人員發現起火的是鐵皮廠房，人員已疏散，消防人員接駁水帶全力搶救，火勢歷時約30分鐘撲滅，並進行殘火處理，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

「夢的N次方」教師研習台南開跑

「夢的N次方」教師研習台南開跑

國1仁德服務區重機騎士拉布條抗議　警方回應了

國1仁德服務區重機騎士拉布條抗議　警方回應了

台南新營天鵝湖驚傳女子落水

台南新營天鵝湖驚傳女子落水

超商包裹未領卻失蹤　男摸走高價3C產品手法曝

超商包裹未領卻失蹤　男摸走高價3C產品手法曝

關鍵字：

台南六甲嘉南大圳落水搶救

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面