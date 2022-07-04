快訊／台南六甲嘉南大圳女子落水　搶救上岸無生命跡象

▲台南六甲嘉南大圳3號橋傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，緊急送醫急救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南六甲嘉南大圳3號橋，4日下午1時10分許傳出有女子落水，台南市消防局據報，出動六甲分隊消防人員前往救援，消防人員救起1名年約30多歲女子，惟已無生命跡象，消防人員施以CPR急救，並以救護車送柳營奇美醫院急救中，全案目前由麻分局調查處理中。

台南市消防局出動六甲分隊消防車、救護車及救生艇及人員10多人前往嘉南大圳3號橋現場，消防人員發現麻豆分局六甲分駐所員警，已於水中拉住溺者，消防人員馬上架繩索入水搶救，合力利用長背板固定溺者，將其救上岸，判斷溺者為年約30多歲女子，已無生命徵象，六甲分隊救護人員馬上現場實施CPR急救，並由六甲分隊救護車送柳營美醫院急救。

據了解，該事故地點上次南消二大隊六甲分隊跟六甲區公所以及嘉南水利會開會決議，已加高護欄以及監視器（消防局二大隊長創新作為)，監視器由警方監控，此次案件為員警從監視器發現目擊有人落水，才火速到場救人。

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