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疫情中斷2年終於盼來夏令營　農村服務隊暑期育樂營在雲林

▲台大農經系學生為偏鄉學生舉辦夏令營活動，因疫情影響中斷2年，今年終於恢復辦理，已是第9年在雲林舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大農經系學生為偏鄉學生舉辦夏令營活動，因疫情影響中斷2年，今年終於恢復辦理，已是第9年在雲林舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣前縣長蘇治芬任內向台灣大學爭取設置台灣大學農業經濟研究所雲林專班，至今已經招生第16屆，自2012年起，雲林縣議員蔡岳儒就積極爭取其台大農經系學生繼續留在雲林，為偏鄉學生舉辦夏令營活動，此活動因疫情影響而中斷2年，今年終於等到疫情趨緩再度恢復辦理，已是第9年在雲林舉辦。

台大農經系再度回到北辰國小辦理暑期育樂營， 今（4）日上午在北辰國小辦理為期三天的「2022農村服務隊暑期育樂營」活動，一群精神抖擻的大學生，帶領著54位滿心期待的小朋友參加開訓典禮。小朋友聚集在大哥哥及大姐姐的身旁，仔細地聆聽解說與搭配身體律動，一同為育樂營揭開序幕，此次活動北港宗聖扶輪社團隊除了贊助兩萬元更親自到場參與讓北港的小朋友們有個豐富的暑假。

台大農經系何率慈助理教授表示，很感謝北辰國小提供資源，讓農經系學生有機會將所學之經濟與管理層面的知識回饋於這片鄉土，也給台大學生一個學習的機會，更感謝所有幕後促成此活動的推手。

雲林縣議員蔡岳儒也說，雲林縣為農業首都，從小開如培養學童對於農業及自然科學的興趣，以後可以打造出更好的治理方式來促進農產品的保存、運輸與銷售，提升雲林農業經濟學術地位。透過台大農經資源導入，相信學員在這三天活動中，能獲得多元化、活潑化的本土教育學習經驗。

蔡岳儒提到，也期許學員們能夠藉由課程的洗禮，學習到溝通協調及分工合作，並與不同學校的同學們互相學習，拓展人際關係，體驗不同的營隊經驗。北辰國小校長陳明誌表示，此次活動報名參加的85%以上是北辰國小的學童，感謝台大與北港宗聖扶輪社辦理此營隊，提供此機會給北辰的學童。

台大鄉土教育服務隊是由台大農經系所組成，每年暑假都會前往部分鄉鎮進行為期三天的台大農經經管育樂營，教導國小一到六年級的小朋友管理、經濟、農業以及生活科技等課程，並激發小朋友對於台灣農業及自然科學的興趣和潛能，將台大人所擁有的資源帶到小朋友手中，並且激起大學生回鄉服務的熱情。此活動已經在全台延續辦理數十年，今年繼續延續理念，舉辦有意義的經管育樂營。

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