白俄羅斯成功攔截烏軍飛彈　指控烏克蘭試圖襲擊軍事設施

▲白俄羅斯總統盧卡森科。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

先前烏克蘭情報單位曾於上周指控，白俄羅斯（白羅斯）從境內發射導彈攻擊烏克蘭北部邊境。對此，白俄羅斯總統盧卡森科（Alexander Lukashenko）卻反而透露，該國軍隊從3天前就成功攔截到烏克蘭發射的導彈，表示一旦領土遭烏克蘭入侵，將會不惜一戰。

根據《路透社》、白俄通訊社（Belta），盧卡森科於當地時間2日透露，烏克蘭曾於3天前試圖發射導彈攻擊白俄羅斯境內的軍事設施，不過所有導彈都已被成功攔截，「他們在挑釁我們！我必須告訴你，3天以前、或是更久以前，有人試圖襲擊白俄羅斯領土上的軍事設施。但是謝天謝地，Pantsir防空系統成功攔截烏克蘭武裝部隊發射的所有導彈。」

不過，盧卡森科並未提供任何能夠指控烏克蘭發射導彈的證據。

盧卡森科表示，白俄羅斯並不希望和烏克蘭開戰，然而一旦自己的領土遭到入侵，那麼將會不惜一戰。針對白俄羅斯的指控，烏克蘭軍方並未發表官方回覆。

盧卡森科表示，自從莫斯科當局2月24日向烏克蘭發起「特殊軍事行動」以來，並沒有一支白俄羅斯軍隊參加這場行動，不過隨著烏克蘭軍方上周指控白俄羅斯向境內發射導彈，越來越多人懷疑明斯克（白俄羅斯首都）當局也有參與俄烏衝突。

根據《基輔獨立報》（Kyiv Independent），隨著先前白俄羅斯同意俄軍在境內部署對烏侵略的部隊，加上近來疑似向烏克蘭境內發射導彈，目前全球已經有35個國家連署加入聯合聲明，向國際體育組織要求撤銷俄羅斯、白俄羅斯的成員國資格，其中這35個國家包括美國、日本、加拿大等10個非歐盟國家，以及其他25個歐盟成員國。

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