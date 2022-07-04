南投縣完成草屯鎮舊公墓遷葬　動土打造14公頃手工藝產業園區

▲草屯手工藝產業園區動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為擴大地方特色產業群聚效應及增加就業機會，提供中小企業投資園地，特向經濟部申請設置草屯手工藝產業園區，並努力妥善安遷無主墳墓，將舊公墓轉型開發為近14公頃園區基地，未來欲引進產業包含木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠，希望引導地方產業升級、永續發展，並結合在地資源優勢，增加本地區居民工作機會並帶動草屯地區觀光及產業發展。

動土典禮於6月30日舉辦，縣長林明溱偕眾貴賓虔誠焚香祝禱為工程平安順利祈福，最後並執鏟動土，宣告啟動開發草屯手工藝產業園區。

縣府建設處指出，園區規劃面積為13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，滯洪池、綠地及公園用地、服務中心、自來水、污水處理設施等公共設施占園區面積約35.7%，並設有15公尺道路及12米次要道路；園區在動土大典後全面動工，預計於8、9月間公告辦理土地出售，預估在2年內可陸續交付土地予進駐廠商同步建廠，並於施工後3年內完成園區整體開發。

建設處表示，草屯手工藝產業園區不僅居於草屯鎮市中心，以中正路為聯外道路，往東約3公里可接永安路及交流道引道進入國道6號；往西約0.7公里為台3甲，約5公里可銜接至國道3號之草屯交流道，區位良好、交通也相當便利。

林明溱指出，草屯手工藝產業園區開發完成後，預估未來可引進約30家業者，創造每年約25億元產值，並提供約1200個工作機會，並結合在地的南開科大、台灣工藝研究發展中心，產官學密切合作，期待未來園區能發揮活絡地方整體經濟的最大效益。