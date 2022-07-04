曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長





▲國民黨召開「新竹桃園美利堅，市民協尋落跑堅－林智堅欺騙市民戲碼大公開暨落跑勳章頒贈會」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對新竹市長林智堅投入桃園市長選戰，國民黨今（4）日上午召開記者會對他提出質疑，指出林智堅起初堅持要推動大新竹，留在家鄉為新竹民眾打拚，不久後林智堅又想帶全家到美國，讓小孩在美國唸書，接下來就宣布參選桃園市長，等同「一人卡兩市」。

凌濤則整理出「林智堅的找工作之旅三階段」， 指出林智堅從去年初開始有落跑3階段，首先是「到桃園試水溫」、「找工作」，但卻被桃園市長鄭文燦無情打臉、斷然拒絕；第二階段「因人設市」回頭推動大新竹合併案，為自己量身打造新工作，林智堅都在演戲，演出對新竹的熱愛，但大新竹合併案在5月26日之前壓線無望；林智堅馬上見風轉舵進入第三階段，鬆口對桃園市長選舉稱「球來就接」、「不排斥」、「不是自己能規劃」，終於上演「落跑市長」戲碼，「跑路優先」，迫不及待拋棄新竹市民。

凌濤表示，林智堅的跑路三部曲，整整一年半都在找工作，全黨為林智堅開綠燈，難道因為林智堅是有「小英男孩」標章，所以全黨都護著他？如果對桃園、新竹發展毫不用心、沒有心思，請趕快舉家到美國休息，不要耽誤兩城市的整體發展。

何志勇指出，林智堅曾說卸任後要帶家人到美國，他則是全家從美國搬回台灣，為我們下一代的未來努力。何志勇並表示，新竹要成為「科技首都」，最重要是基礎建設要完備，行人走在馬路上有無人行道？方不方便？上週他和「桃園市腦性麻痺協會理事」黃筱智一起去實測新竹的無障礙環境，只能說有很大的進步空間，在清大商圈，人行道部分有高低差，他有時必須把筱智的輪椅「抬」起來才能經過。

何志勇強調，林智堅在網路推擴「無障礙微旅行」，稱「旅行是件開心的事，行動不方便、坐輪椅也能享受！...讓新竹市政府為你排除煩惱， 帶你去走走...。」這是林智堅的亮點，但在亮點與亮點之間，處處是障礙。



何志勇指出，林智堅的照片，每一張都是那麼亮麗，但新竹市民不是活在照片裡，林智堅更不能活在雲端裡，應該要實際走在新竹市的道路上。他並表示，林智堅爭取連任政見中提到城市願景包括「友善城市：以人為本的城市公共空間設計」。但新竹市的人行道不足，行人必須與車爭道，對幼童和年長者都是非常不友善。我在清華的同事曾打趣對我說，他當初搬來新竹市花了好幾年的時間才適應。

何志勇表示，新竹應該要是個「身障者可以照顧自己」的城市，但林智堅市長卻很少把眼光關注在弱勢族群。完善的基礎建設才是打造「科技首都」的必要條件。林智堅把新竹當跳板，非常不可取。他認為「市政需要擘劃和願景，還有良心」。

孫韻璇則指出，林智堅已經被認證是「落跑市長」，任期沒有做滿就要轉戰桃園，根據民調顯示，有六成民眾認為林智堅應該做滿新竹市長任期，六成四民眾對於民進黨徵召林智堅參選桃園市長表達不滿。她強調，林智堅曾宣示大新竹合併的美麗願景，也說對新竹有情感、有使命感，一定會全力輔選，也不會參選桃園市長，但這麼多的承諾全部跳票，誠信破產，桃園市民不希望這樣的「政治出軌男」當桃園市長。

面對外界種種質疑，林智堅表示，這段期間有對手陣營似乎在他身上貼上各種標籤，不過進了廚房就不怕熱，相信選民最後的選舉結果，選民的支持才是最重要的，他有信心在未來時間能得到桃園市民的肯定和支持。

另針對民調議題，桃園市長鄭文燦指出，選舉不是抹黑比賽，也不是假民調比賽，他在競選連任時，有媒體做了民調說，他的支持度只有10趴，他就回答說他希望他們可以高興個幾天，其實小智市長來到桃園。民調做了三次，從領先3%到6.8%，到現在將近10%，代表他的凝聚力是有的，但是為什麼沒有公布民調？想說一步一腳印、步步為營，每一步都是要認真踏出，所以不會被假民調、抹黑影響。