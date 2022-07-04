　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長

▲▼國民黨召開「新竹桃園美利堅，市民協尋落跑堅－林智堅欺騙市民戲碼大公開暨落跑勳章頒贈會」記者會，文傳會副主委林家興、文傳會副主委何志勇、桃園市議員參選人凌濤、桃園市議員參選人孫韻璇共同出席主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨召開「新竹桃園美利堅，市民協尋落跑堅－林智堅欺騙市民戲碼大公開暨落跑勳章頒贈會」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對新竹市長林智堅投入桃園市長選戰，國民黨今（4）日上午召開記者會對他提出質疑，指出林智堅起初堅持要推動大新竹，留在家鄉為新竹民眾打拚，不久後林智堅又想帶全家到美國，讓小孩在美國唸書，接下來就宣布參選桃園市長，等同「一人卡兩市」。

凌濤則整理出「林智堅的找工作之旅三階段」， 指出林智堅從去年初開始有落跑3階段，首先是「到桃園試水溫」、「找工作」，但卻被桃園市長鄭文燦無情打臉、斷然拒絕；第二階段「因人設市」回頭推動大新竹合併案，為自己量身打造新工作，林智堅都在演戲，演出對新竹的熱愛，但大新竹合併案在5月26日之前壓線無望；林智堅馬上見風轉舵進入第三階段，鬆口對桃園市長選舉稱「球來就接」、「不排斥」、「不是自己能規劃」，終於上演「落跑市長」戲碼，「跑路優先」，迫不及待拋棄新竹市民。

凌濤表示，林智堅的跑路三部曲，整整一年半都在找工作，全黨為林智堅開綠燈，難道因為林智堅是有「小英男孩」標章，所以全黨都護著他？如果對桃園、新竹發展毫不用心、沒有心思，請趕快舉家到美國休息，不要耽誤兩城市的整體發展。

何志勇指出，林智堅曾說卸任後要帶家人到美國，他則是全家從美國搬回台灣，為我們下一代的未來努力。何志勇並表示，新竹要成為「科技首都」，最重要是基礎建設要完備，行人走在馬路上有無人行道？方不方便？上週他和「桃園市腦性麻痺協會理事」黃筱智一起去實測新竹的無障礙環境，只能說有很大的進步空間，在清大商圈，人行道部分有高低差，他有時必須把筱智的輪椅「抬」起來才能經過。

何志勇強調，林智堅在網路推擴「無障礙微旅行」，稱「旅行是件開心的事，行動不方便、坐輪椅也能享受！...讓新竹市政府為你排除煩惱， 帶你去走走...。」這是林智堅的亮點，但在亮點與亮點之間，處處是障礙。
 
何志勇指出，林智堅的照片，每一張都是那麼亮麗，但新竹市民不是活在照片裡，林智堅更不能活在雲端裡，應該要實際走在新竹市的道路上。他並表示，林智堅爭取連任政見中提到城市願景包括「友善城市：以人為本的城市公共空間設計」。但新竹市的人行道不足，行人必須與車爭道，對幼童和年長者都是非常不友善。我在清華的同事曾打趣對我說，他當初搬來新竹市花了好幾年的時間才適應。

何志勇表示，新竹應該要是個「身障者可以照顧自己」的城市，但林智堅市長卻很少把眼光關注在弱勢族群。完善的基礎建設才是打造「科技首都」的必要條件。林智堅把新竹當跳板，非常不可取。他認為「市政需要擘劃和願景，還有良心」。

孫韻璇則指出，林智堅已經被認證是「落跑市長」，任期沒有做滿就要轉戰桃園，根據民調顯示，有六成民眾認為林智堅應該做滿新竹市長任期，六成四民眾對於民進黨徵召林智堅參選桃園市長表達不滿。她強調，林智堅曾宣示大新竹合併的美麗願景，也說對新竹有情感、有使命感，一定會全力輔選，也不會參選桃園市長，但這麼多的承諾全部跳票，誠信破產，桃園市民不希望這樣的「政治出軌男」當桃園市長。

面對外界種種質疑，林智堅表示，這段期間有對手陣營似乎在他身上貼上各種標籤，不過進了廚房就不怕熱，相信選民最後的選舉結果，選民的支持才是最重要的，他有信心在未來時間能得到桃園市民的肯定和支持。

另針對民調議題，桃園市長鄭文燦指出，選舉不是抹黑比賽，也不是假民調比賽，他在競選連任時，有媒體做了民調說，他的支持度只有10趴，他就回答說他希望他們可以高興個幾天，其實小智市長來到桃園。民調做了三次，從領先3%到6.8%，到現在將近10%，代表他的凝聚力是有的，但是為什麼沒有公布民調？想說一步一腳印、步步為營，每一步都是要認真踏出，所以不會被假民調、抹黑影響。

 

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／午後雷雨區擴大！　17縣市大雨特報
快訊／台中東區嚴重車禍！單車男遭撞飛「無生命跡象」
快訊／59萬劑兒童BNT抵台！　今年採購份數全數到貨
快訊／BA.4、BA.5暴增112例！　國內累計238例
快訊／中重症+167！2兒童加護救治中　3歲童併發MIS-C
快訊／本土23045「新北最多」！　各縣市分佈曝
快訊／1歲女童「嘴唇發紫、高燒抽搐」發病4天死亡！
快訊／病例、死亡數下降！今增69死　本土+23045
LIVE／幼兒莫德納何時到貨開打　指揮中心最新說明
桃園8歲女打BNT驟逝解剖　父悲訴「找出真相」
「謝謝你小戴！」　依瑟儂奪冠喊話好友了
快訊／台積電跌收440新低價！　台股下挫126點
失控片！「保時捷911」撞爆地檢署圍牆　車頭全毀
青青金主涉吸血20億！「兇版李毓芬」踢爆攻心話術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長

玉山艦最快9月交艦　可配置海劍二防空飛彈、方陣快砲

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

傳陳時中心灰意冷不想選北市　民進黨團稱「他不是會放話的人」

邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌給理由：境外移入持續檢出二變異株

屏東發雙主菜便當遭酸　柯文哲稱民眾黨「窮」：不做太花錢的事

盼宋楚瑜助選黃珊珊　柯文哲：那當然是最好

18歲以下性侵案例佔全國近6成　人權會啟動系統性訪查研究

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

曝林智堅「找工作半年」時間序　國民黨：不要出軌男當市長

玉山艦最快9月交艦　可配置海劍二防空飛彈、方陣快砲

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

吳淑珍確診後只剩32kg！阿扁哀求上蒼　陳致中心疼PO照網看哭了

傳陳時中心灰意冷不想選北市　民進黨團稱「他不是會放話的人」

邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌給理由：境外移入持續檢出二變異株

屏東發雙主菜便當遭酸　柯文哲稱民眾黨「窮」：不做太花錢的事

盼宋楚瑜助選黃珊珊　柯文哲：那當然是最好

18歲以下性侵案例佔全國近6成　人權會啟動系統性訪查研究

快訊／台南安定工廠傳火警　鐵皮建物資源回收區起火

大陸10省市再爆疫情！安徽8天狂飆858例　下令3天內社會面清零

快訊／真「南」人回家　李漢昇加盟台鋼獵鷹

「養女」發現身世：怕妳拋棄我　女星淚崩吐當媽難處

石牌燒炭屋「附債務人遺物」　法拍每坪39萬恐難拍出

BA.4、BA.5境外暴增！　莊人祥：每週入境2.5萬人暫不放寬

國立外文系畢領28K！她慘輸爬電杆堂弟...崩潰：我學歷比較高欸

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

台積電第1年就有200萬年薪　離職率卻高達17.6%！工程師揭崩潰日常

【廣編】台北轉運站《子彈列車》巨幕　網驚呼：布萊德彼特來台灣？

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

吳淑珍只剩32公斤　陳水扁曝妻現況：祈願上蒼保佑

邊境管制不鬆綁　蘇貞昌：境外移入持續檢出二變異株

柯志恩遭酸學術不倫　994字轟網軍

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」

拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

「翁達瑞」被告定了！柯志恩：選舉不是踐踏別人成就自己

空軍學官「校內低速駕車撞牆」釀1人骨折

快訊／成功嶺替代役256人群聚感染　4日結訓典禮取消

陳建仁不想選北市？　媒體人爆：收入損失很巨大

蔡易餘要求批踢踢帳號管理　避免影響選舉

陳時中不選改陳建仁上？　民進黨雙北佈局最快月中有答案

芒果在澳門確診　他氣炸：要不要送去隔離

更多熱門

相關新聞

拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

拔樁成功？林智堅出席林氏宗親會　藍議員參選人倒戈喊「凍蒜」

年底九合一大選將至，桃園部分，綠營將推派新竹市長林智堅對決前行政院長張善政，而桃園市林姓宗親總會3日成立林智堅的首個後援會，林也和現任市長鄭文燦也一同出席活動現場，值得玩味的是，不僅民進黨小雞們參加，部分國民黨議員參選人也到場，國民黨議員候選人陳明義更高喊林智堅「凍蒜」，強調自己的一票可能會蓋給林智堅，也讓九合一大選桃園選情更加詭譎。

蘇貞昌：超過八成新竹市民幸福感滿滿

蘇貞昌：超過八成新竹市民幸福感滿滿

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

林智堅駁落跑　「我和韓市長截然不同」

林智堅駁落跑　「我和韓市長截然不同」

賴香伶轟林智堅硬拗 　「拿民調數字出來說話」

賴香伶轟林智堅硬拗 　「拿民調數字出來說話」

關鍵字：

林智堅

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面