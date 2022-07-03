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每天改做「這運動」有益心臟健康　研究：可多消耗20%熱量

▲▼ 健走,運動,北歐式健走。（圖／CFP）

▲北歐式健走起源於芬蘭。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外有研究指出，「北歐式健走」（Nordic walking）比其他高強度間歇訓練（HIIT）更有益於心臟健康，因為相較於快走、跑步等運動，這能鍛鍊到全身80%至90%的肌肉，達到最大限度的鍛鍊，促進心臟血液循環，增加20%的卡路里燃燒。

綜合CNN等報導，北歐式健走起源於芬蘭，可進行不同強度的鍛鍊，結合專門的健走杖使用，就能啟動上半身肌肉訓練，提升熱量燃燒。

美國北歐式健走協會指出，一般的走路及跑步大約只能鍛鍊全身40%的肌肉，但北歐式健走可以鍛鍊80%至90%的肌肉，額外使用到肩膀、胸部及手臂等部位的肌肉。依據《鍛鍊與運動研究季刊》（Research Quarterly for Exercise and Sport）的研究，鍛鍊這些額外肌肉可增加20%的卡路里燃燒。

這項研究找來130人參加為期12周的訓練計畫，分別是室內跑道進行60分鐘北歐式健走、60分鐘中等至高強度的持續訓練（騎自行車或划船）、45分鐘的高強度間歇訓練（HIIT）。結果發現，上述所有運動計畫均有助緩解憂鬱且改善生活品質，其中北歐式健走的成效最為顯著，達到20%。

紐約大學心肺復健學主任懷德森（Whiteson）指出，有氧訓練提升心肺能力，有助降低可能的未來心臟疾病風險。更樂觀的結果表明，還能預防糖尿病、肥胖等其他心血管疾病。專家認為，世界上並沒有所謂的健康萬靈藥，不過運動就是可同時針對多種健康狀況的藥物，有總比沒有好，多總比少來得好。

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