「翁達瑞」被告定了！柯志恩：選舉不是踐踏別人、成就自己

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩>（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

一名自稱旅美教授、命名為「翁達瑞」的臉書帳號，指擁有高學歷背景的國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」。對此，柯志恩表示，競爭是要相互激勵，不是要毀滅對方，更不是要踐踏別人、成就自己，若想以卑劣手段誹謗她，必循法律途徑討一公道，絕不妥協。

柯志恩昨（4）晚發文指出，自被提名參選高雄市長，短短幾日就連番遭到側翼、網軍、假帳號，甚至被起底的政治打手不亂騷擾詆毀，一般的無聊謾罵也就罷了，沒想到竟對她最在乎的人格及學術名譽進行汙衊，真是孰可忍，孰不可忍。電視台政論節目，永遠是一個負面的訊息附上一個問號（規避法律責任），然後來做討論，過去都認識的電視名嘴，「根據設定的前題來談柯志恩這個人，你們嘴巴形容的是你們真實接觸過的我嗎？」



柯志恩表示，當受辱的一方要做出辯駁時，就搬出「政治人物要經得起檢驗」作為冠冕堂皇的藉口，側翼、名嘴以扭曲的事情自問自答，前題設定已有偏見，又何來公平的答案？更何況他們並非真心要釐清真相、客觀討論，而是故意搬弄是非、誇大扭曲、誤導觀眾，以達到帶風向的目的。例如一字口誤就被放大到似乎犯了什麼過錯，好像他們或其他綠營政治人物從未講錯話，自以為扮演「上帝」，把藍營政治人物一字失言都可當成世間大罪進行審判，「如此心態實可鄙可笑，難道就你們幾位就這麼完美無瑕？ 」



柯志恩說，然而最可惡的還是躲在鍵盤後的假帳號，不敢在光天化日以真名留言，為其言論負責，卻只隱藏在網路的陰暗角落，以惡毒不實的言論暗箭傷人或進行網路霸凌。從過去無數次選舉的經驗，對候選人破壞形象、栽贓抹黑，不就是網軍最擅長也是最廉價的選戰模式？連副總統賴清德也曾指名「總統的網軍不要再攻擊抹黑」？



柯志恩強調，事實她不是沒有思考過，一個選舉成精的政黨，除了經常黨內廝殺刀刀見骨，甚至對其黨內要角同志都毫不留情，這個政黨對任何想要挑戰高雄市的競爭對手，又怎會客氣手軟？更何況這幾年來藉由掌握龐大的行政資源，對在野黨無情的政治追殺，更對異議者施以恫嚇、法辦、查水錶等手段，最近NCC又以25億元成立專責機構，想將包括臉書、YouTube等網路平台一一納管，一葉知秋，執政黨對權力的競逐有多麼激烈，又多麼擔心因對手的挑戰而讓他們有失去權力的恐懼？



柯志恩説，她參選的目的是希望使高雄更好，彰顯對一座偉大城市的治理想像，同時立下典範，打一場美好的選戰，競爭是要相互激勵，不是要毀滅對方，更不是要踐踏別人、成就自己。希望那些成立假帳號發動匿名攻擊的主子可以休矣，難道台灣是幽靈治國？你們治理下的網路天空不能乾淨一點嗎？掌權的影舞者若要靠假名假帳號創辦一個幽靈劇場，只有自失格調，留下歷史惡名，最終令人唾棄，柯志恩說，她非常厭惡網路霸凌的闇黑手段，「君子之爭，我陪！若想以此卑劣手段誹我、謗我、汙衊我，必循法律途徑討一公道，絕不妥協。」