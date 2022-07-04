柯志恩遭酸學術不倫　994字轟網軍：網路天空不能乾淨點嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，沒想到近日遭人爆料她在美國擁有百坪房產，旅美教授翁達瑞1日甚至聲稱「陽光女孩柯志恩學術不倫」。對此，柯志恩3日深夜在臉書PO出994字長文，「網路天空不能乾淨一點嗎？」認為自己受到側翼、網軍汙衊，必要時將採取法律途徑討回公道。

▲柯志恩感嘆，被提名之後受到來自四面八方的網路攻擊。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

柯志恩在臉書PO文中提到，「網路天空不能乾淨一點嗎？」自從被提名參選高雄市長，短短幾天就受到側翼、網軍、假帳號攻擊，甚至被起底的政治打手不斷騷擾詆毀，如果是一般的無聊謾罵也就罷了，沒想到竟然對她最在乎的人格及學術名譽進行汙衊，「是可忍，孰不可忍！」

柯志恩表示，電視台的政論節目永遠都是使用負面訊息搭配問號的方式進行討論，但這些名嘴並非全部都實際與她接觸過，當受辱的一方提出辯駁，就會被以「政治人物要經得起檢驗」這個藉口搪塞，根本是在故意搬弄是非、誇大扭曲、誤導觀眾，以達到帶風向的目的，「一字口誤就被放大到似乎犯了什麼過錯，好像你們或其他綠營政治人物從未講錯話！自以為扮演『上帝』，把藍營政治人物一字失言都可當成世間大罪進行審判，如此心態實可鄙可笑！」

▲國民黨主席朱立倫（左）今1日曾南下高雄，親自為市長參選人柯志恩（右）造勢。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩強調，最讓她感到可惡的是躲在鍵盤後面的假帳號，從過去無數次的選舉經驗看來，對候選人破壞形象、栽贓抹黑，就是網軍最擅長也是最廉價的選戰模式，「連副總統賴清德也曾指名『總統的網軍不要再攻擊抹黑』」，對黨內要角同志都毫不留情，又怎麼可能會對競爭對手客氣。

柯志恩說，她參選的目的是希望高雄更好，同時立下典範，大家打一場美好的選戰，競爭是要相互激勵，不是毀滅對方，更不是踐踏別人來成就自己，若要繼續誹謗、汙衊，她一定會採取法律途徑討回公道，絕不妥協。

▼柯志恩臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）