菜鳥開會「為什麼沒健身房」全場尷尬　主管氣罵4巨雷：哪值28K

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「新鮮人根本是巨嬰，哪裡值28K！」一名30出頭的小主管傻眼表示，現在公司新人問題一堆，不僅超沒禮貌，還動不動要求加薪；更讓前輩們傻眼的是，竟邊開會邊吃東西，甚至大剌剌地問說「為什麼沒有健身房？」

這名小主管在Dcard感嘆，「不知道是不是時代隔閡，我覺得現在新鮮人態度差好多，有時候也超沒禮貌，像是在辦公室看到主管假裝沒看到就算了，開會遲到也不先敲門進來，直接用衝的，有時還會邊吃早餐邊開會，拜託公司會議不像大學上課，公司是要賺錢的，更扯的是有時候交個文件會用丟的，我整個問號欸，這基本禮貌還要公司來教你們嗎?？」

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他直言，能理解現在的新鮮人比較有想法，身為主管也需要多方面去傾聽，但很多問題都令他費解，「例如我們開月會時，高階主管也會一起參與，結果最後建議回饋時，一些來不到3個月的新鮮人竟然開始檢討起公司架構與運營，當然，如果說的有道理我們會採納，但建議都是『為什麼沒有健身房』、『為什麼沒有零食無限供應』等要求，聽起來就像乞討大會，真的讓高階主管尷尬死。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而最讓原po覺得誇張的是，菜鳥們動不動就要求加薪，「當初面試談到薪水28K時，整個臉臭著簽合約，入職之後每天在IG限動說自己被壓榨、剝削，有時候請他們做其他業務，想說讓他練練手，結果反而要求加薪才做，覺得超出自己工作量，我看根本是想偷懶吧！」

對此，網友們紛紛回應，「新鮮人真的是巨嬰，連話都說不清楚」、「我也是主管，真的心有戚戚焉，現在年輕人想法很多」、「不聽話不代表沒理由，誰想要領低薪做到死」、「現在新鮮人抗壓真低差，動不動就PO IG...哭」、「新鮮人其實本來就要多嘗試，但台灣慣老闆根本只是想壓成本」、「把公司當學校，真的沒被社會毒打過」。

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