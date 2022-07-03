應徵咖啡廳變摸摸茶！被逼坐滿3檯　她泡澡淨身淚崩：想到就作嘔

▲「Dcard」有女網友匿名表示，她去年找工作應徵「咖啡廳」餐飲業，上工卻變「坐檯小姐」，讓她回家邊泡浴缸邊流淚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

有網友於6月21日匿名在「Dcard」上，發表一篇求職經驗文，內容敘述她去年剛成年，在網路上找工作，明明是應徵「咖啡廳」，上班後卻變成「摸摸茶」小姐，被迫做滿三檯，回家覺得身體都髒了，只能泡在浴缸流淚，此文驚動高雄市府，指派轄區警分局徹查，不過因為文章內容已是去年的事，警方前往店家臨檢3次，都未發現任何不法。

該名網友以「我的介紹人毀了我」為標題在「Dcard」上發文，內容表示去年她剛成年，因為疫情三級工作難找，剛好在網路求職版上看到一則位在高雄三多商圈，時薪250元、全職月薪3萬5的「咖啡廳餐館工作」，覺得福利和各項條件都很好，和老闆約在OK超商面試後，就被錄取了。到了上班第一天，一開始老闆也向她介紹咖啡怎麼弄、如何清潔等工作，直到第一位客人上門，她被要求「接客」，才知道被騙了，女網友自責表示：「在裡面一小時的我不敢反抗和吱聲，我是個懦弱型的女孩，在這陌生的環境我卻沒有一點求救的動作，也算是自己把自己硬生生拖進底層人士的位置吧」。

▲ 女網友也放上當初的求職訊息。（圖／翻攝自「Dcard」）

女網友坐了一檯後，就拒絕再接其他客人，可是櫃檯的大姐請她坐滿三檯再離開，看著門口的站著一些「工作人員」，她不敢吱聲，默默走回休息室等下一位客人，她表示：「我知道這個行業沒有不好，錢也賺的快，但我不知道怎麼面對後來的男朋友，以及別人提起我的工作我該怎麼說，我心裡掙扎、難受也想逃。」那3小時領的錢雖然多，但女網友表示，她回到家一直泡在浴缸裡，想把今天被污染的全部洗乾淨，一邊流淚一邊發呆，老闆的電話也沒有再接，也沒有再去過那個地方，但是那些事情卻永遠的刻在她的心裡，揮之不去，甚至想到都會作嘔。

該文章底下雖然有許多人留言鼓勵原Po，但也有不少人質疑她為什麼不報警，女網友則再回應，「請那些人自己親自去一趟，不要什麼都沒做就道德式的語言綁架」，表示今天她勇敢站出來，是想讓更多人知道這件事、讓更多女生警惕。

此事也驚動高雄市府，向轄區前鎮分局交代徹查；前鎮分局表示，上週也前往該文所稱地點，位於廣西路一帶臨檢3次，但都沒有查獲任何不法行為。警方說，雖然文章是今年6月21日PO文，但可能是去年的情況，不過都沒有任何報案紀錄，後續還會再追查。

前鎮分局呼籲，現在正值工讀、求職旺季，民眾若有求職需求，務必先蒐集公司資料、檢視職缺資訊是否合理，並告知親友地點、結伴同行；另在面試時也請把握「7不原則」，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作，避免掉入詐騙陷阱，有任何疑問可撥打110報案專案諮詢，以避免遭詐騙或被害等情事發生。