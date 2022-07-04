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成功嶺替代役335人確診！比例38％　警專生崩潰曝：是大型毒窟

記者黃翊婷／綜合報導

替代役第234梯次基礎訓練班原訂今日（4日）在成功嶺舉辦結訓典禮，卻在典禮前一天傳出有大量學員確診，經確認發現，累計總確診人數達到335人，約占受訓總人數38％。還有警專生在網路論壇PO文直批成功嶺現在根本就是「毒窟」，「幾乎整個寢室都有症狀，大家都在硬撐」。

▲▼新訓替代役男開訓。（圖／翻攝役政署臉書）

▲成功嶺替代役訓練班有335人確診。（圖／翻攝自役政署臉書）

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替代役第234梯次基礎訓練班6月21日接訓863名警大警專生，卻在結訓典禮前一天爆出多人確診。役政署表示，訓練期間均依照中央防疫指引及營區規範辦理防疫作為，但部分役男於7月2日出現新冠肺炎症狀，經替代役訓練班於7月3日進行中隊全面快篩，篩檢結果陽性者累計共256人。

然而，疫政署副署長沈哲芳進一步表示，256人確診是7月2日和3日結訓的人員，若再算上訓練期間的人數，累計總確診人數共335人，約占受訓總人數38％。

警專生形容成功嶺確診潮像毒窟。（圖／翻攝自Dcard）

▲警專生PO文形容成功嶺裡面像毒窟。（圖／翻攝自Dcard，下同）

其實，早在7月1日就有警專生在網路論壇「Dcard」PO文中聲稱，自己在第11天鑑測結束後確診，不知道是否需要補訓或重訓，「這裡根本就是毒窟，幾乎整個寢室都有症狀，大家都在ㄍㄧㄥ（硬撐）。」

文章底下也有許多警專生留言回應，「裡面超毒，每一隊正在確診的絕對有20個以上，不用懷疑，陽性率絕對超過9成，我就看成功嶺救護車一車4人，載去台中總醫院要載幾趟」、「真的救命，拜託」、「拜託，誰可以救救我，希望網巡可以看到」、「一篩入魂，我早上篩現在滾蛋了，下午警大第一波50個來篩，40幾個中，第二波又30幾個來，裡面真的是大型毒窟」。

警專生形容成功嶺確診潮像毒窟。（圖／翻攝自Dcard）

▲其他警專生的留言。

警專生形容成功嶺確診潮像毒窟。（圖／翻攝自Dcard）

而對於篩檢呈現陽性的學員，役政署表示，會立即依照中央流行疫情指揮中心指引，安排防疫計程車或由家屬接回居家照護，防止傳染並加強環境清消，此外，本梯次新訓役男於入營前2日及6月21日入營當日，皆經過2次快篩陰性，入營第3日再次全面快篩以防範隱形傳播，但本梯次與前幾梯次比較，確診人數的確較高，詳細原因本署替代役訓練班正在與委託醫院醫師審慎研判分析中。

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