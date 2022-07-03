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桃園+3212！　7月初這3天再開社區接種站加強保護力

▲衛生局長王文彥表示，桃園持續開接種站，加強民眾保護力。（圖／新聞處提供）

▲衛生局長王文彥表示，桃園持續開接種站，加強民眾保護力。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心3日公布桃園新增3,212例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨（2）日3,467例，桃園疫情單日下降7.36%，其中65歲以上個案占8.37%、18歲以下個案占21.58%；而全國今日則是新增3萬2,567例，較昨日3萬4,748例，下降6.28 %，疫情仍呈穩定收斂，整體趨勢持續往下。

王局長表示，為提升民眾保護力，市府持續規劃社區接種站於7月6日將提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，這3天不限劑次及年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上），只要符合接種資格，都可以前往各站接種。

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針對65歲以上長者，市府仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。如果這段期間有COVID-19確診，則建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。

王局長談到，Novavax疫苗已抵台，可提供18歲以上民眾接種，並與其他廠牌交替使用，市府規劃7月11日於社區接種站及13區衛生所疫苗門診提供接種服務，持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，加強提高全年齡疫苗覆蓋率以及社會保護力；而6個月至5歲嬰幼兒可接種的兒童莫德納疫苗，市府則規劃在疫苗到貨後採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園）以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式並行。

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