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法國疫情暑假來襲　7成民眾盼地鐵再強制戴口罩

▲▼乘客走過法國航空公司的自助售票處。（圖／路透）

▲乘客走過法國航空公司的自助售票處。（圖／路透）

中央社

法國COVID-19疫情第7波來勢洶洶，7月1日確診人數一週內增幅高達近58%，令人擔憂。政府目前沒有重拾口罩或疫苗護照的計畫，但民調顯示，逾7成民眾盼公共運輸重新強制配戴口罩。

COVID-19變異株Omicron亞種BA.4和BA.5開始在法國境內擴散，法媒紛紛報導「疫情第7波」在暑假前已悄悄登陸。政府也出面呼籲民眾保持警戒，避免暑假期間出現醫療飽和。

根據法國公共健康局（Santé publique France）7月1日數據，法國確診人數為12.5萬人，7天內增加57.8%，但現階段並沒有再次採取限令的計畫。

法國下議院國民議會新任議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）3日接受電視專訪時指出，目前政府向國會提出的「公衛觀察與安全草案」中並沒有包含重拾疫苗護照或健康護照；內容主要是維持病例追蹤措施，以及在疫情需求下採取國界公衛控制，例如要求入境旅客出示陰性證明等。

COVID-19住院人數近日飆高，6月28日已至5133人，7天內增幅18.1%。面對來勢洶洶的第7波疫情，法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）與總理柏納（Elisabeth Borne）輪流「建議」民眾在公共交通等密閉狹小空間內重新戴口罩，但除了醫療機構外，政府現階段沒有意願再次強制規定戴口罩。

此外，法國已開放60歲以上與有健康需求的民眾接種第4劑，也就是第2劑追加劑。但里博瓦西埃爾（Lariboisiere）醫院醫療急救與毒理中心主任梅卡班（Bruno Megarbane）2日向媒體表示，有資格接種第4劑疫苗的人中，還有近600萬人沒有施打。

他擔心暑假期間民眾會把社交距離規範拋在腦後，因此預期在9、10月將會有另一波更大疫情，必須嚴加防備

▲▼法國男子戴著口罩在尼斯當地市場購物。（圖／路透）

▲法國男子戴著口罩在尼斯當地市場購物。（圖／路透）

有趣的是，根據Ifop與星期日報（JDD）6月29日公布的最新民調，面對疫情再起，71%法國受訪者希望政府再次規定大眾運輸強制佩戴口罩，其中33%受訪者更表示「完全支持」。

Ifop調查負責人皮耶（Thomas Pierre）分析民調並指出對疫情控管的意見與政黨歸屬有很大關連。83%傾向執政黨共和前進（LREM）民眾表示支持口罩重返公共運輸；只有64%的極左不屈法國（LFI）與60%的極右國民聯盟（RN）支持者接受此措施。「抗疫措施在法國仍遠無法達成政治共識」。

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