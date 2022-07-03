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幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」　仍盼林佳龍選戰有角色

▲▼衛福部長陳時中（左）、前副總統陳建仁（右） 。（合成圖／記者黃克翔、李毓康攝）

▲衛福部長陳時中（左）、前副總統陳建仁（右） 。（合成圖／記者黃克翔、李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

面對年底九合一選戰，民進黨在「雙北」遲遲未拍板提名人選，在立委羅致政表明「無意參選新北」後，黨內基層陷入苦無母雞的焦慮。依照目前黨內態勢，雙北呈現衛福部長陳時中、前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍「三選二」的局面；而黨內人士評估，林佳龍因堅持不選新北，雙北若成功推出「陳時中＋陳建仁」的組合，確實會是很有強度的組合。

羅致政早在5月份時，被告知可能被黨中央徵召參選新北市長後，一直以來積極備戰，但眼看黨中央遲遲未有進一步動作，加上距離選戰剩下4個月之久，對照過去黨主席蔡英文、院長游錫堃、蘇貞昌等人參選新北市，都至少拚戰半年時間，如今在時間壓迫下，他也心灰意冷，決定表明「不參選新北」，要黨中央不需要再考量他。

在羅致政退出新北戰局之後，新北市議員張志豪馬上表達基層小雞陷入苦無母雞的焦慮，呼籲中央就算沒有推派「院長級」的人選，也可以推派「部長級」，並希望能加速提名的時程，讓大家可以專心準備年底選戰。

事實上，民進黨「雙北」提名人選持續延宕，黨內人士評估，這與身為「正國會」少主的林佳龍，堅持參選台北市長有關，儘管他已經表明，就算未來不是提名他參選台北，未來仍會支持黨中央所徵召的人選，但其派系在黨內影響力不容小覷，因此理想上，還是會希望正國會在年底選戰有其角色在，所以才會出現持續勸進林佳龍選新北，甚至考量基隆市長林右昌轉戰新北等說法。

不過，黨內人士坦言，林佳龍、正國會近來在議題操作上，除了勤跑北市行程、端出政策牛肉之外，還包括操作陳時中民調、陳時中仇恨值等；而近來外界陸續出現否定政府整體防疫政績的聲音，這逼著中央疫情指揮中心上週利用記者會時間，拿出手板來澄清，再次證明台灣的防疫成績在世界仍是名列前茅。

黨內人士評估，特定派系近來在北市選戰的操作，一定程度惹毛英系、新系，甚至是黨內的支持者，許多支持者為不破壞黨內和諧，其實已算克制，但這反而讓陳時中更凝聚黨內跨派系的支持，至於所謂「陳時中心灰意冷，不想選了」的傳言，看似只不過是向黨中央喊話，希望盡快完成提名的動作而已。

至於陳建仁投入年底的選戰一事，黨內人士認為，這其實不無可能，陳時中勢必要選台北市，擔任全台選戰的火車頭，不然沒有擴張能力；而陳建仁如果真的願意參選新北市，這樣的雙北組合會很有強度，就算他沒有辦法成功擊敗新北市長侯友宜贏下新北，但至少也能幫民進黨穩住新北局勢。

▼林佳龍赴龍山寺參香。（圖／林佳龍辦公室提供）

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