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社會 社會焦點 保障人權

獨／重返高雄超商隨機性侵現場　惡狼竟在店員眼前座位區硬來

▲▼超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲超商座位區就在櫃臺正前方，店員眼睛可看到全部區域。（圖／民眾提供）

地方中心／高雄報導

高雄鳳山5日驚傳超商隨機性侵案，外界好奇為何犯案的李姓男子在店內就直接動手？超商是否位在偏遠地區？據了解，案發的超商位於鳳山熱鬧的住宅區，既使到了深夜也常有客人進出，是相對安全的環境，但李姓男子則是經常在附近出沒，怪異的行徑早被視為「不定時炸彈」。

▲▼超商惡狼 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲犯下超商隨機性侵的李姓惡狼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起匪夷所思的隨機性侵案件發生在5日凌晨2點多，李姓男子（37歲）在鳳山某超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟然當場強行拉扯、脫掉女子衣服、褲子和內褲，以手指性侵，女子嚇得驚聲尖叫，店員和客人發現當場喝阻，李倉皇逃逸後，到了凌晨5點多竟又回到超商偷紅茶和口香糖，被店員當場發現，通報警方逮人，李男還拒捕，被員警噴辣椒水制服，他偵訊時行使緘默權，對犯案原因等細節都拒絕回答，訊後被依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪嫌將他移送地檢署。

▲▼超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲超商座位區在就在櫃台前。（圖／民眾提供）

檢察官複訊後，以李男有再犯之虞，6日中午上午向法院聲請羈押獲准。

案發後外界譁然，好奇李男怎麼可能選在人來人往的超商就動手性侵，據了解，案發的超商位於鳳山熱鬧的住宅區，並非偏僻的郊區，既使深夜也都有客人進出，而超商的座位區就位於櫃台正前方，店員眼睛可以看到全部的座位區，可說是相對安全，不過超商對於案情三緘其口，不願多談。

據指出，犯案的李男經常在附近出沒，是否就住在超商附近不得而知，檢警初步調查，李男目前無業，無前科，根據超商附近的民眾表示，李男常在那邊閒晃，他的全身刺青相當引人矚目，但因為「怪怪的」，好像也沒人跟他講話或互動，沒想到犯下如此驚人的案件。

轄區警方則是在案發後加強巡邏的頻率，幾乎到了每個小時都有巡邏警網巡簽的地步，但警方對此也是低調表示，只是做應該做的事，希望給市民安全的空間。

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