興濟宮慶祝虎爺聖誕　報名乞虎民眾176人多往年3倍

▲台南祀典興濟宮慶祝虎爺聖誕，將於7月3日（農曆六月初五）週日舉辦「分靈迷你虎爺回娘家披黃金戰甲」暨「乞虎祈福」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南祀典興濟宮慶祝虎爺聖誕，將於7月3日（農曆六月初五）週日舉辦「分靈迷你虎爺回娘家披黃金戰甲」暨「乞虎祈福」活動，目前報名回娘家的虎爺有46尊，報名乞虎的民眾176人，比往年多出3倍，廟方呼籲參加者依主辦單位規劃辦法進行，讓大家歡喜來為虎爺慶生。

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虎爺登上興濟宮大殿案桌已半個月，每天都有信眾準備炸雞前來參拜，讓整個大殿不時傳來炸雞味，有趣的是各家炸雞都有，端看信眾的喜好﹗7月2日上午，亭宮所屬府城觀興文化藝術基金會志工，組團買炸雞拜拜，場面輕鬆活潑有趣，志工平常介紹導覽虎爺，感受到信眾還願參拜的熱情，莫不稱許虎爺神威顯赫。

「乞虎祈福」活動舉辦10年，登記分靈出的迷你虎爺有80餘尊，今年慶祝壬寅虎年，舉辦迷你虎爺回娘家贈黃金戰甲活動，至報名截止，共有46尊虎爺信眾完成報名，預計於7月3日中午12時前完成報名程序，均可獲得一件黃金戰甲，價值3000元，讓虎爺風風光光登場，場面熱鬧可期。

而報名在3日乞虎的民眾，目前包括臨櫃和電話報名者共有176人，要參與角逐八尊迷你虎爺，今年為了讓報名參加者都有參與擲筊的機會，依報名先後順序下場擲筊，取聖杯數最多的8位，有迎回迷小虎爺的資格，若是第8名有兩人以上者，則需再比杯決定。

近來已有部分迷你分靈虎爺先回娘家，等著3日的迷你虎爺大會師活動登場，各家虎爺裝飾不同，顯見信眾對虎爺的喜愛和虔誠供奉，興濟宮期望以輕鬆辦嘉年華的方式，讓神明聖誕呈現歡樂趣味的一面，宗教活動吸引民眾參與，增添民間信仰有趣的和生活化的層面。