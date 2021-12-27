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Light Up Taitung！3處浪漫燈景點亮慢城溫暖意象

▲藝文中心廣場的蒲公英燈座。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲藝文中心廣場的蒲公英燈座。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歲末之際，台東縣政府打造節慶溫馨浪漫氛圍，以「Light Up Taitung 浪漫台東」為主題，在鐵花新聚落、杭州街及藝文中心前廣場等3個場域，分別設置3件街景裝置，以夢幻粉紅聖誕燈樹、繽紛魔幻網燈以及輕盈溫馨的蒲公英，展現台東好客城市的新亮點，展期自即日起至明年2月20日，歡迎台東鄉親及遊客拍照打卡，體驗台東慢生活與魅力浪漫。

▲杭州街上五顏六色的大面漁網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲杭州街上五顏六色的大面漁網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府表示，今年全民持續受到疫情的影響，希望透過歲末街景裝置帶給民眾迎向光亮的希望，選擇設置在遊客出入頻繁的鐵花村徒步區，居民平日常去的藝文中心，及靠近學校、教會與醫院附近的街道，就是想要讓來訪及生活在台東的民眾，都有機會在在平時生活行走的環境中，感受到不一樣的街景燈光帶來與歲末節慶氛圍，並且駐足停留體驗台東迷人的夜色情調。

▲高達8米半的粉紅聖誕樹，佇立在鐵花村人行步道口。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲高達8米半的粉紅聖誕樹，佇立在鐵花村人行步道口。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府特別以「漫力量」及「漫溫暖」作為此次街景裝置的意象。高達8米半的粉紅聖誕樹，夜晚燈亮如夢浪漫，佇立在鐵花村人行步道口，樹周邊雲朵和顏色繽紛的方塊環繞，象徵城市柔軟、多元的浪漫力量；走看杭州街至藝文中心一帶，遠處眼睛就會被杭州街上空五顏六色的大面漁網給吸引住，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道，為街弄林蔭增添夢幻朦朧氛圍；藝文中心廣場的蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，像是溫柔又堅定地守護著生活在台東的人們，給路過的民眾視覺的驚喜和溫暖的傳遞。

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