高雄缺德工廠下雨天偷排廢油！　居民扮柯南蒐證...環保局開罰了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區一家進口原料商，1日疑似利用下雨天偷排廢油至灌溉河川，造成大排汙染。由於當地曾發生多次河川汙染案，但通報環保局都抓不到兇手，居民這次火大當起柯南，廠商這次逃不掉，當場被抓包，環保局依法開罰14萬4千元。

▲缺德工廠排廢液，居民火大扮柯南逮人。（圖／邱于軒議員提供）

大寮區經常傳出有工廠偷排廢水或酸液，導致灌溉河川遭汙染，排出的異味也相當刺鼻，當地居民曾多次向環保局檢舉，但偷排廢水多到檢舉不完。

昨(1日)高雄市下起大雨，居民又發現有油品工廠將廢油偷偷排入河川，居民這次不忍了，直接扮起柯南，拿著照相機照著工廠後門，發現廠商偷排廢油，趕緊通報環保局，也通知國民黨高雄市議員邱于軒、王耀裕到場了解。

環保局表示，昨日接獲民眾陳情大寮排水溝污染，立即派員前往稽查，經查該公司員工於廠內清洗塑膠桶(貝克桶)時，將桶內原裝有水性離型劑(含乳化劑、水蠟等成分)，因內容物放置長久產生臭味，清洗桶槽後廢液直接排入大寮排水幹線造成污染。

環保局指出，該廠廢液未委託合法清除處理，已違反廢棄物清理法規定，依法裁罰14萬4000元。

▼缺德工廠排廢液，環保局到場稽查開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）