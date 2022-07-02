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快訊／劇烈雷雨狂炸2縣市1小時　警戒區域出爐　

▲▼天氣 梅雨鋒面 下雨 撐傘 街頭行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲部分縣市出現降雨，民眾出門需留意雷擊、強陣風。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，部分縣市出現降雨，氣象局今下午針對臺中和苗栗發布大雷雨訊息，雨彈將狂炸1小時，提醒民眾外出要留意天氣變化。另氣象局也針對13縣市發布大雨特報。

氣象局13時35分也針對13縣市發布大雨特報，氣象局表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭山區及雲林以北、南投地區、馬祖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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▲▼ 氣象局針對13縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對13縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

大雨特報縣市包括基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣山區、馬祖地區。

氣象局下午 13 時 31 分發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 30 分；提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域為臺中市、苗栗縣。

▲▼氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

大雷雨即時訊息示警區域
苗栗縣 卓蘭鎮、泰安鄉
臺中市 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、大肚區、龍井區、太平區、大里區、和平區
 

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