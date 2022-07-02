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一圖秒懂「一周降雨」兩階段變化！雨彈轉向時間點、熱區曝

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▲部分縣市今出現較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

芙蓉颱風預計今(7/2)下午登陸廣東、艾利颱風往日韓前進，雙雙閃過台灣，不過對台仍有間接影響，氣象局表示，今明兩天台灣各地天氣比較不穩定，尤其南部地區、恆春半島將有局部大雨機率，下周一起風場吹南風和西南風，降雨轉中南部，午後山區也會有局部大雨，未來一周降雨將有兩階段變化。

氣象局預報員葉致均表示，未來一周受低壓帶影響，中南部和午後山區有局部大雨機率；溫度部分，高溫可以到30度以上，沒有下雨時天氣炎熱。

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▲▼氣象局預測未來一周天氣。（圖／氣象局提供）

▲氣象局預測未來一周天氣。（圖／氣象局提供）

葉致均指出，上午8點台灣西方海面的芙蓉颱風往西北西方向、往東方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，預計今下半天登陸廣東陸地；艾利逐漸北上，往日韓前進，也對台灣沒直接影響。

不過葉致均指出，雖兩系統對台灣沒直接影響，但有間接影響，海面部分，包括中南部、恆春、澎湖、金門等，都有長浪發生機率，海邊活動留意安全。

▲▼氣象局預測未來一周天氣。（圖／氣象局提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局提供）

未來一周降雨將有兩階段變化，葉致均說，今明兩天台灣還在大低壓帶環境，降雨熱區以南部和各地午後山區為主，下周一之後，艾利颱風往北遠離，台灣風場風場轉為南風和西南風，降雨轉往中南部和午後山區為主，其他地方包括花東也會有局部降雨，北台灣則有午後雷陣雨，後期降雨則會趨緩，但資料不確定大，仍要留意最新資訊。

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