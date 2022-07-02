出門記得帶傘！雨彈不只侷限午後　連轟7天「下周末趨緩」

▲今起降雨將持續到下周五，出門記得攜帶雨具。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

芙蓉颱風、艾利颱風接連生成，一左一右包夾台灣，所幸無直接威脅，天氣風險公司總經理彭啟明表示，風向轉變及南方雲系擴散，東半部及南部整天易有短暫陣雨或雷雨，午後各地也會有短暫雷陣雨機會，降雨不侷限午後，將延續至下周五，下個周末才有機會降雨趨緩，回到標準夏天型態。

雙颱接連生成，不過未直接侵台，彭啟明表示，台灣附近的海面實在有點熱鬧，南海上有第三號颱風芙蓉，東南方洋面有第四號颱風艾利，前者向西趨向海南島前進，後者向北往那霸前進，都與我們保持著唯美的距離，不會帶來直接的威脅。

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不過彭啟明話鋒一轉提醒，雙颱周末將往北移動，因此台灣將落於入一個相對氣壓較低的範圍中，對流容易一言不合就發展起來，並配合局部的風向轉變及南方雲系擴散的情況下，東半部及南部整天都比較容易有些短暫陣雨或雷雨，中午過後各地也都會有短暫雷陣雨的機會。所以接下來降雨將不只侷限在午後，甚至午後搭配熱力作用的加強，各地降雨都有機會再更顯著一些，這樣的型態將一路延續至下週四五。

▲天氣風險管理開發公司說明天氣概況。（圖／翻攝天氣風險粉專）

彭啟明指出，雖下周前期颱風更遠離台灣並消散了，東半部降雨倒是有些趨緩，但後續由於西南風將持續吹佛，迎風面的中南部尤其南高屏還是要持續留意驟雨情況，預估要下個周末才有機會隨著太平洋高壓再度西伸增強到台灣來，降雨才會有所趨緩，天氣逐漸穩定下來，回到標準的夏季型態。

彭啟明也提醒，週末起外出要攜帶雨具外，進行戶外活動時也請務必隨時掌握天氣變化，避免發生危險。