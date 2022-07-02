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社會 社會焦點 保障人權

轎車高速撞2車「保全等紅燈無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！

記者邱中岳／台北報導

北市士林區承德路5段與中正路口，在2日清晨4時許，1台自小客車行經百齡橋，竟衝撞前方正在等紅燈的1台汽車以及1台機車，造成2台車駕駛當場遭撞，其中機車騎士送醫搶救後宣告不治，家屬獲悉後到場，情緒相當激動，一度無法說話，最後由警方安撫才慢慢平復情緒。

▲▼駕駛衝撞停紅燈汽、機車，正騎車前往中國醫藥大學附設醫院上班的保全，慘被撞飛身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲駕駛衝撞停紅燈汽、機車，正騎車前往中國醫藥大學附設醫院上班的保全，慘被撞飛身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，2日清晨4時許，51歲的胡姓駕駛，開車下百齡橋時，竟然直接衝撞正在停等紅綠燈的2台汽、機車，撞擊之後還繼續滑行，整個過程被監視器拍了下來，畫面中還可以看到衝撞力道之大，汽車被往前推擠整台煞車也冒出白煙，最後肇事車輛撞上路邊才停下。

▲▼駕駛衝撞停紅燈汽、機車，正騎車前往中國醫藥大學附設醫院上班的保全，慘被撞飛身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

整起車禍也連帶造成1名68歲的陳姓機車騎士挨撞，最後送醫搶救後仍宣告不治，另名汽車駕駛則陷入昏迷；機車騎士慘死，39歲的兒子也趕往現場了解狀況，看到父親遺體一度情緒激動，無法說話，最後才表示，擔任保全的父親，當時要去中國醫藥大學附設醫院上班，沒想到竟發生憾事。

警方指出，肇事的胡姓駕駛在發生車禍後，一度坐在地上無法動彈，且情緒不穩定、精神恍惚，在現場胡言亂語，不斷喊救命「表示，我要去救地球，我沒有喝酒！」由救護車帶往醫院救治，並對肇事的胡姓駕駛進行抽血酒測，雖然最後酒測值為0，車上也沒有搜出毒品，但是也將等胡姓駕駛精神狀態穩定之後，再進一步釐清肇事原因。

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