北市轎車高速衝撞2車「1死1昏迷」　急剎狂冒白煙...恐怖畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市士林區承德路5段與中正路口，在2日清晨4時許，1台自小客車行經百齡橋，竟直接衝撞前方正在等紅燈的1台汽車以及1台機車，造成2台車駕駛重傷，其中機車騎士送醫搶救後宣告不治，另外汽車駕駛則陷入昏迷，肇事駕駛則情緒不穩，抽血結果並無酒駕，車上也沒搜出毒品，警方正等肇事駕駛清醒後釐清肇事原因。

警方調查，2日清晨4時許，51歲的胡姓駕駛，開車下百齡橋時，竟然直接衝撞正在停等紅綠燈的2台汽、機車，撞擊之後還繼續滑行，整個過程被監視器拍了下來，畫面中還可以看到衝撞力道之大，汽車被往前推擠整台煞車也冒出白煙，最後肇事車輛撞上路邊才停下。

▲1名駕駛衝撞停紅燈汽、機車，過程被監視器拍下，衝撞力道之大造成前車煞車整個冒煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

整起車禍也連帶造成1名68歲的陳姓機車騎士挨撞，最後送醫搶救後仍宣告不治，另被撞的56歲廖姓汽車駕駛，雖然沒有明顯外傷，但整個人陷入昏迷，最後肇事的胡姓汽車駕駛，目前右腳骨折、四肢以及臉部有多處擦挫傷，但整個人精神恍惚，情緒相當不穩定。

▲北市1名駕駛衝撞停紅燈汽、機車，造成1死1昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方先行將3人送往醫院，也針對肇事的胡姓駕駛進行抽血酒測，雖然最後酒測值為0，車上也沒有搜出毒品，但是也將等胡姓駕駛心情平復之後，在進一步釐清肇事原因。