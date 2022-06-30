國1驚悚追撞影片！駕駛開ACC沒剎車直衝工程車...車頭爆開全爛

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

國道1號北向150.7公里處30日發生一起轎車猛撞施工緩撞車的交通事故！一名41歲的蔡姓男子，駕駛白色車輛由豐原交流道出發前往新竹，過程中疑未注意車前路況，竟直接和前方的施工緩撞車猛力撞上，所幸整起事故中並無人員傷亡，不過蔡男所駕駛的白色轎車，也因撞擊力道當場凹陷損毀。至於詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

▲國道1號北向150.7公里處，30日發生轎車猛撞施工緩撞車的事故。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方指出，41歲的蔡姓男子駕駛白色轎車，30日上午9時許由豐原交流道出發北向前往新竹，並在過程中啟用車輛駕駛輔助系統ACC（主動巡航）與定速裝置，不料卻在過程中疑未注意路況，沒有煞車就與前方的施工緩撞車撞上，強烈的撞擊力道造成白色轎車車頭當場凹陷全毀，所幸雙方均無受傷。

警方獲報後也在第一時間趕抵現場進行交管，整起事故已在9時42分許排除，雙方駕駛均無酒駕情勢，至於詳細事故原因與肇責歸屬，均仍有待警方進一步調查釐清。

警方也向用路人呼籲，現今造車工藝著重人性化與科技結合，許多車輛具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但也因為如此，造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。