「想在家等死」癌末男後事沒人辦　他幫找失散19年女兒見最後一面

▲台中一名黃姓里長（左）牽線幫癌末里民（右）找回失散19年女兒。（圖／黃姓里長提供）



記者許權毅／台中報導

台中大里68歲施男是低收入戶，又長期飽受大腸癌末期之苦，今年6月他感覺狀況越來越差，便告訴長期照料他的黃姓里長「後事幫我簡單處理，我想在家裡慢慢等死」。不久後，施男不堪疼痛仍前往醫院，但彌留之際，里長想起若無親屬辦理後事，程序會繁瑣許多，只好拜託警方查詢，找到當年施男跟越南籍前妻生下的孩子。如今女兒已19歲，第一次，卻也是最後幾次看見爸爸。

黃姓里長表示，施男雖然有一位同居人，但兩人並無婚姻關係，平常2人都靠低收補貼，或善心人士接濟。多年來他常常會送物資給施男，對方也很信任自己，近日甚至坦言「我想靜靜走，後事幫我簡單處理」。當下他二話不說答應，並承諾後事跟塔位都會處理好，順利募得6萬多元。

▲施男為低收入戶身分，常由里長與善心人士接濟。（圖／黃姓里長提供）

本月25日，施男感到不適，被同居人跟里長連忙送到仁愛醫院，自行簽了放棄急救同意書。醫師評估施男可能近日就會離開，這時眾人想起要入殯儀館若無家屬辦理，程序上會較繁瑣，加上施男說過有一位女兒，約20年前跟前妻生的，但連樣子都沒看過，僅僅知道年紀。最後，為了讓孩子見上父親最後一面，里長透過警方順利找到人。

黃里長找上內新所張姓所長，僅花了30分鐘就找到人。施男女兒得知後，從苗栗趕來，這是她第一次，也是最後幾次看看父親。最後，施男在29日上午離世，由里長協助處理後事。里長與所長感嘆道「做好事，希望能讓他入土為安」。