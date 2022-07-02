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亮槍強逼女友復合！醋男不滿她男結新歡　3槍猛轟情敵下場曝

記者林冠吟／台中報導

台中一名陳姓男子為挽回女友，竟一路尾隨女友並在中投公路上將女友逼停，亮槍威脅女友不打電話就「一起死」；後續更因懷疑女友和巫姓男同事有曖昧關係，竟怒持槍朝巫男近距離狂開3槍，所幸因槍枝火藥不足，子彈直接掉在地上，但仍造成巫男輕傷。一審時，法官認定有不確定殺人故意，依殺人未遂罪判處陳男有期徒刑8年6月，全案上訴後，法官認為陳男有確定的殺人故意，但罪名刑期都維持不變。

▲▼前女友被撩到笑！台中男「持槍猛開」房仲男…子彈掉地上糗爆。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中男持槍朝情敵猛開，惟子彈因火藥不足掉落地上。（圖／記者鄧木卿翻攝）

回顧整起事件，陳姓男子和女友分手後，一直想和女友復合被拒，未料陳男竟在去年1月一路尾隨女友，過程中還不斷開車逼停女友，迫使女友在中投公路上停車。

陳男見狀也立即下車，並向女友表示，如果3天內不打電話給他，「就一起死」，隨後更亮槍威脅，持槍抵住自己的下顎，威脅女友要死在她面前。

事後，陳男還懷疑女友和巫姓男同事有曖昧關係，持槍直衝巫男所工作的不動產加盟店內找巫男理論。不過巫男不願多加理會陳男的質疑，導致陳男因此心生不滿，先返回車上拿槍後，對著巫男射擊1槍，隨後更近距離朝巫男頭部射擊2槍。所幸陳男所持有的槍枝因火藥不足，加上射偏的關係，子彈擊發後直接掉落，但仍造成巫男右耳撕裂傷、雙下肢擦傷。

陳男也在開槍射擊巫男後，帶著槍枝向警方自首，被警方依殺人未遂及碗反槍砲彈藥刀械條例送辦。

訊據時，陳男向檢警坦承持有改造手槍，但否認有任何恐嚇危害安全等犯行，辯稱當天他情緒失控，但也是因為女友的關係，他說女友若不在3天內和他講清楚，他就會被她逼死，並無亮槍恐嚇等形式。

至於殺人未遂部分，陳男則向檢警表示，儘管他確實有向巫男開槍，2人距離極近，但他只朝巫男的右耳射擊，並沒有瞄準巫男的頭部或心臟等部位，強調並無殺人之故意，只是想要教訓巫男。

一審，台中地院審理後，不採信陳男的辯詞，認為子彈速度快，殺傷力強大，且非專業訓練者，難以精確瞄準射擊部位，容易造成重大傷亡，但陳男卻仍然行之，認定陳男有殺人之故意，依恐嚇、槍砲、殺人未遂等罪，判處陳男有期徒刑8年2月。陳男不服，上訴二審。

台中高分院審理後指出，陳男曾於偵訊時表示，當天並沒有要開槍的意思，是因為巫男愛理不理的態度讓他生氣，才回車上拿槍，先是朝巫男開槍後，後面更追著陳男進入辦公室，對著巫男頭部連開2槍。審酌陳男開槍原因、次數、射擊方向、位置及追逐巫男等情形來看，認定陳男有不確定的殺人故意。

法官表示，審酌陳男僅因感情糾紛，就持槍朝巫男的頭部近距離射擊，實施殺人犯行，對社會治安影響甚鉅，還因此造成巫男受傷，考量陳男事後並未與巫男達成和解，更否認犯案，認為陳有確定的殺人故意，但維持一審期刑有期徒刑8年6月。

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