大型重機上國道爭路權　「插旗台中」狂飆10km…警將開罰最高6千

記者鄧木卿／台中報導

國道尚未開放大型重型機車（紅牌、黃牌）騎乘，但有車友為了爭取上路權，昨天號召車友們騎上國道，各縣市警方都守在匝道口攔截，網路昨天下午流傳1輛紅牌機車騎上國一，從豐原交流道上，台中交流道下，雖只有10公里，無發生事故，仍然觸法，國道警方已鎖定車牌，將會通知其到案說明並依法製單告發，可處3000元以上、6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

▲▼一輛紅牌重型機車騎上國道一號，警方將通知騎士到案說明，最高可罰6千元，員警也在匝道口守望防止騎上國道。（圖／警方提供，下同）

依據道路交通管理處罰條例規定，汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車在高速公路行駛未經公告允許之路段，處駕駛人3千元以上、6千元以下罰鍰，並記違規點數一點，警方呼籲用路人，共同維護高速公路行車秩序，切勿以身試法。

台中警方表示，轄內無交通部公告大型重型機車可行駛之路段，若大型重型機車進入高速公路匝道及主線行駛即為違規行為，另外，轄內包含國道1號、國道3號、國道4號、國道6號、台63線及台74線快速公路，共計有20處匝道路口可銜接國道，警方已從7月1日至7月4日派崗守望，道路沿線規劃巡邏警力，若有不聽指揮制止進入國道行駛者，全程錄影蒐證並通報國道公路警察攔阻，維護用路人權益。